El actor Edu Soto está de plena actualidad. Estrena en Madrid un curioso espectáculo teatral. Se trata de una obra titulada Post!, escrita y protagonizada por él mismo. La originalidad de inicio es que fue creada durante las semanas del confinamiento y el argumento está centrado precisamente en la vida durante la emergencia sanitaria. El espectáculo lo define Edu Soto como "una comedia musicada, que no es lo mismo que un musical". La diferencia, según nos explica, es que se trata de un concepto más abierto en el que el argumento y la música se enlazan de manera poco tradicional.

