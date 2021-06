elDiario.es se afianza como el medio nativo digital más leído y fiable, según el informe anual del Instituto Reuters

El informe anual del Instituto Reuters sitúa de nuevo a elDiario.es como el medio nativo digital más leído de España por tercer año consecutivo, con un 14% de usuarios que afirman leerlo al menos una vez a la semana. Además, elDiario.es es el nativo digital sobre el que más confianza depositan los lectores. Estos datos se basan en una encuesta 'online' que el Instituto Reuters realiza en más de 46 países de todo el mundo y que en España coordina la Universidad de Navarra.

El llamado Digital News Report es el mayor estudio internacional sobre la situación de la prensa y se elabora basándose en más de 92.000 entrevistas realizadas en enero y febrero de 2021. De esas entrevistas, unas 2.000 se han efectuado en España, lo que supone una media alta para las encuestas habituales. El objetivo del estudio es conocer cómo se consume la información 'online'.

El País y 20minutos.es son los líderes en la lista de medios de cualquier tipo más consumidos en internet. A muy poca distancia del segundo, solo un punto por debajo, se sitúan elDiario.es y El Mundo. El año pasado y el anterior, según esta misma encuesta, elDiario.es ya era el medio nativo digital más leído.

Además este año elDiario.es sube un puesto y adelanta a El Mundo, que cae del segundo al cuarto. elDiario.es y El Mundo empatan con un 14% en el porcentaje de lectores a la semana. Un 7% de los encuestados afirman visitar elDiario.es al menos tres veces a la semana, mientras que ese porcentaje sube a un 8% en el caso de El Mundo.







La confianza en los medios se estanca. Solo un 36% de los entrevistados confía en ellos, en general. Es el mismo porcentaje que el año pasado, pero cuando se pregunta a los encuestados concretamente por los medios que ellos leen la confianza sube hasta el 41%, un punto menos que el año pasado. elDiario.es es el medio nativo digital que mejor resultado obtiene a esta pregunta sobre la confianza, con un 41% de lectores que dicen "confiar" en él.







Al igual que el año pasado, el 12% de los entrevistados aseguran pagar por las noticias. El informe subraya la tendencia de los medios españoles a establecer o potenciar los muros de pago en el contexto de la pandemia de coronavirus. "Las suscripciones están empezando a funcionar para algunos editores, pero no funcionarán para todos los editores y, sobre todo, no funcionarán para todos los consumidores. Mucha gente no quiere estar atada a uno o dos sitios de noticias o aplicaciones, otros no encuentran un producto que valga la pena", apunta Rasmus Kleis Nielsen, director del Instituto Reuters.

El informe además enfatiza que sigue siendo alta la preocupación por la desinformación. El 58% de la muestra global expresó su preocupación sobre este asunto y la mayoría de los encuestados aseguran haber visto más información errónea sobre el coronavirus que sobre cualquier otro tema, incluida la política. Preocupa especialmente el papel que desempeñan los políticos en la difusión de información inexacta o engañosa sobre la COVID-19, seguidos por los ciudadanos de a pie, los activistas y los periodistas.

Una de las tendencias más notables en el caso de España es el dispositivo a través del que se informan los usuarios. Hace tiempo que los teléfonos móviles superaron a los ordenadores, pero ahora el uso de móviles, con un 78%, duplica al de los ordenadores, con un 36%. Además, el informe señala que la pandemia de COVID-19 ha supuesto un cambio de hábitos, frenando la caída en el uso de tabletas, que se sitúan en un 17%.







Este año, además, el Instituto Reuters pregunta por el consumo de Podcasts. Un 38% de los encuestados en España dice haber escuchado este tipo de formatos de audio en el último mes.

En cuanto a los medios por los que se informan los españoles, un 78% lo hace a través de publicaciones 'online'; un 64% por la televisión; un 55% en redes sociales y un 26% por medios impresos. Estos últimos mantienen una caída prácticamente sostenida desde 2013, cuando un 61% de los encuestados se informaba a través de ellos. Así pues, según estos datos, en ocho años los medios impresos han perdido más de la mitad de su audiencia.