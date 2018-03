Sobre Oxfam y los abusos sexuales

Julio Villanueva Sánchez: Mi pregunta es sobre el artículo de Carles Puigdemont en The Guardian (que eldiario.es también difundió). ¿Publicaría eldiario.es una carta de Francisco Granados o de Ignacio González en la que arremetiera contra el Estado de derecho y la Constitución, arrojase dudas sobre los jueces, argumentase sobre una persecución del PP por sus ideas políticas, justificase sus corruptelas, se arrogase la representación del pueblo de Madrid, afirmase que cualquiera puede ser encarcelado por ser del PP, que son presos políticos encarcelados por su ideología, comparasen la democracia española con el franquismo y, en fin, mintiese, falsease la realidad o la tergiversase de forma burda y torticera para blanquear o diluir sus gravísimos e injustificables delitos?

Hola Julio. No creo que sea comparable el caso de Carles Puigdemont con el Francisco Granados, por mucho que ambos estén imputados por la justicia, acusados de delitos muy graves. Más allá de lo que pensemos sobre los líderes independentistas y sus más recientes actos –mi opinión, muy crítica, es pública–, creo que no se puede abordar la cuestión catalana, un problema político, exclusivamente como un asunto penal. La gran diferencia con Granados, González y otros imputados por corrupción es que, detrás de Puigdemont y el resto de los líderes independentistas, hay dos millones ciudadanos que respaldan sus ideas. Detrás de Granados y González lo que hay es una red de comisionistas y testaferros –ya ni siquiera su partido, que les ha expulsado a los dos–. Sería interesante una entrevista con ellos, si es que accedieran a contestar. Pero no les daríamos una tribuna de opinión.

Más allá de los procesos penales, lo que está pasando en Catalunya es un conflicto político. Y como periodistas, ante un conflicto político, una de nuestras obligaciones es dar voz a todas las partes. Lo hacemos desde la información, cuando cubrimos las ruedas de prensa de todos los partidos, independentistas o no. Y también lo hacemos desde la opinión, dando espacio a todos los partidos y a sus representantes. Por eso, al igual que hizo The Guardian, publicamos esa tribuna de Carles Puigdemont. Por eso también lo hicimos, días después, con este otro artículo de opinión de Oriol Junqueras escrito desde prisión –igual que también lo hizo unos días antes The New York Times–.