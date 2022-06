¿Qué pensionistas reciben 14 pagas a lo largo del año?

En 2022, la edad de jubilación ordinaria está establecida en 67 años. No obstante, existe la opción de acceder a la jubilación a los 65 años siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos, como es el hecho de tener el mínimo de cotización exigido. Aquellos que no cumplan los requisitos, deberán esperar a los 67 años. En esa pensiones de jubilación encontramos un total de 14 pagas, dos de ellas de forma 'extra', pero lo cierto es que no todos los pensionistas reciben esa paga extra de verano o invierno. Algunos las reciben de forma prorrateada en el resto de pago mensuales.

Ahora bien, ¿Quiénes son los pensionistas que reciben las 14 paga extra y quiénes no? El recibir o no la paga extra de verano 2022 dependerá de las condiciones de cada tipo de pensión que cada persona tenga reconocida ya que no todas son iguales.

¿Qué pensiones pueden disfrutar de 14 pagas anuales?

Dentro de las pensiones, podemos distinguir aquellas que reciben las 14 pagas anuales, es decir, 12 pagos más 2 pagas extra, y las que reciben el mismo importe a lo largo de 12 pagos.

Estas son las pensiones que sí tienen paga extra de verano:

Pensión por jubilación: Las personas beneficiarias de una pensión de jubilación recibirán 14 pagas anuales. Esto quiere decir que, además de recibir esos 12 pagos anuales, también recibirán la paga extra de verano y la paga extra de invierno.

Pensión por incapacidad permanente : En estos casos solo recibirán las pagas extras las personas que reciban esta pensión derivada de una enfermedad común o accidente no laboral. En el caso de una enfermedad profesional o de un accidente laboral, la pensión se recibirá en 12 mensualidades.

Pensión en favor de las familias : También recibirán la paga extra de verano las personas que tengan una pensión en favor de las familias. Eso sí, existe una excepción, al igual que en la incapacidad permanente. Se trata de las pensiones por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

Pensión de viudedad : En el caso de la viudedad, también se recibirá la paga extra de verano, además del resto de las 12 pagas y de la paga extra de Navidad.

: En el caso de la viudedad, también se recibirá la paga extra de verano, además del resto de las 12 pagas y de la paga extra de Navidad. Pensión de orfandad: Es la misma situación que en el caso de la pensión de viudedad.

¿Cuándo se cobrará la paga extra de verano 2022?

La paga extra de verano 2022 se cobrará el mismo día que el cobro de la mensualidad de la pensión. Esto quiere decir que algunos pensionistas, los que puedan recibir las 14 pagas anuales, recibirán a la misma vez el cobro de la pensión y la paga extra. La fecha oficial, según la Seguridad Social, sería el 1 de julio. No obstante, muchas entidades adelantarán el pago a la próxima semana, concretamente al 25 de junio.

De esta forma, los beneficiarios de las pensiones recibirán ese extra para verano para el que seguro que ya tienen planes para disfrutar del buen tiempo en familia.