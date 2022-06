Si cobro una pensión de incapacidad permanente, ¿Recibiré la paga extra de verano?

Estamos a pocos días del ingreso de la paga extra de verano de las pensiones de junio y muchas personas se preguntan si les pertenece recibir ese extra o no, especialmente en el caso de las personas que lleven poco tiempo recibiendo una pensión de incapacidad permanente. Muchas personas no tienen demasiado claro si en su pensión están prorrateadas las pagas extra o si, por el contrario, las recibirá durante los meses de junio y noviembre.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano de 2022 en la pensión?

Saber más

La mayoría de las pensiones contributivas sí que reciben las dos pagas extraordinarias del año, pero existen algunas excepciones importantes que recomendamos conocer, especialmente en el caso de la incapacidad temporal.

Las personas que no reciben la paga extra de verano 2022

Según explican en el medio Tododisca, existen algunas excepciones con respecto a la paga extra y a los pensionistas que no la reciben. ¿Quiénes son los pensionistas que no recibirán la paga extra en junio? La Seguridad Social comenta que no recibirán la paga extra de verano las personas beneficiarias de una pensión contributiva de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez que deriven de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo.

“Las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas y se satisfacen en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre. Cuando derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias”, explica la Seguridad Social en un texto oficial.

Así que estos son los pensionistas que no recibirán la paga extra de verano. No obstante, esto no significa que reciban una menor cantidad de dinero en su pensión, sino que los pagos se distribuyen en las 12 mensalidades. Esto quiere decir que su pensión será más alta mensualmente.

En estos casos, la Seguridad Social informa que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias y que se tienen en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.

¿Cuándo se realizará el ingreso de la paga extra de las pensiones?

A pesar de que el día oficial del ingreso de la paga extra de las pensiones es el primer día hábil del mes, es decir, el 1 de julio, lo cierto es que la mayor parte de las entidades bancarias suelen abonar la pensión días antes de que finalice el mes, concretamente el día 25 de cada mes.

Es por eso por lo que el día 25 de junio será el día clave para el cobro tanto de la pensión como de la paga extraordinaria. Eso sí, al caer en sábado, es posible que algunos bancos decidan adelantar o atrasar el pago.