Cómo solicitar la prestación por desempleo sin tener que acudir a la oficina del SEPE

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de realizar cualquier trámite en un organismo público es el hecho de tener que pedir cita previa para poder ser atendido en la oficina. Solicitar cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para consultar cualquier duda o realizar cualquier gestión relacionada con la prestación por desempleo no debería suponer ningún problema. No obstante, hay veces que las citas previas no están disponibles cuando las necesitamos.

Es por ello por lo que el SEPE ha comunicado a través de sus redes sociales que cualquier persona que necesite realizar un trámite, como es el caso del subsidio por desempleo, puede realizarlo de forma telemática, es decir, sin tener que acudir a una oficina de forma presencial.

¿Qué pasos hay que seguir para solicitar el paro sin acudir a la oficina del SEPE?

Para poder realizar todos los trámites sin necesidad de acudir a la oficina del SEPE, será necesario realizar un formulario pre-solicitud, que está disponible en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal. En esta pre-solicitud, deberemos añadir el documento de identidad y qué tipo de trámite vamos a realizar.

Una vez tengamos esos datos correctamente añadidos, el sistema te redirigirá a una nueva página para poder introducir la información adicional como, por ejemplo, el nombre, los datos de contacto o la domiciliación bancaria.

Cuando se haya añadido toda esta información requerida, se podrá añadir la información del cónyuge o de un progenitor. También se podrá añadir la información de los hijos en caso de tenerlos.

En el momento en el que todo esté completado, tan solo será necesario hacer ‘clic’ en ‘Enviar solicitud’. El SEPE recibirá el formulario y comenzará con todos los trámites de la prestación. Y todo ello sin tener que acudir a la oficina de forma presencial.