Este es el subsidio de 463 euros al que podrás acceder con 3 meses cotizados

Existen varios tipos de subsidios por desempleo gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Estas prestaciones permiten a las personas en paro obtener un mínimo de ingresos para poder cubrir algunos de sus gastos. Pero, ¿Qué tipo de prestación me pertenece si no he cotizado el tiempo suficiente?

En estos casos, existe el subsidio por cotización insuficiente, una prestación destinada a las personas que han trabajado menos de un año completo, es decir, 365 días. En el caso de la duración de este subsidio, dependerá directamente del número de meses que se hayan cotizado y de si la persona beneficiaria tiene o no tiene cargas familiares.

La cuantía mensual del subsidio por cotización insuficiente se corresponde con el 80% del IPREM que corresponda a cada año.

Estos son los requisitos para el subsidio por cotización insuficiente

Para poder recibir esta prestación, al igual que ocurre en otras ocasiones, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos. Estas condiciones se encuentran recogidas por el SEPE:

Estar desempleado o en situación legal de desempleo.

Estar inscrito como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante todo el período de percepción del subsidio.

Suscribir el compromiso de actividad.

Haber cotizado, al menos, 3 meses. Si no se tienen responsabilidades familiares, se deberán haber cotizado un mínimo de 6 meses, siempre y cuando sea menos de un año completo.

No percibir rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional a dos pagas extraordinarias.

¿Cuál es la duración para el subsidio de 463 euros?

La duración del subsidio dependerá del número de meses cotizados y de si se tienen o no cargas familiares:

En caso de tener responsabilidades familiares, esta será la duración:

El subsidio durará 3, 4 o 5 meses si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses respectivamente.

El subsidio durará 21 meses si se ha cotizado 6 o más meses.

Si no se tienen responsabilidades familiares:

El subsidio por cotización insuficiente durará 6 meses si se ha cotizado durante el mismo número de meses o más.

En el caso de las personas que se encuentren en una situación de empleo fijo-discontinuo, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud de la prestación.

Las cotizaciones que se tendrán en cuenta a la hora de aprobar este subsidio, no se tendrán en cuenta en una situación legal de desempleo posterior.