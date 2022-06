El subsidio especial de la Seguridad Social para las personas más vulnerables

La crisis económica en la llevamos sumergidos ya varios años ha ocasionado un empeoramiento económico en muchos hogares de España. Es por eso por lo que desde la Seguridad Social se han lanzado una serie de ayudas para las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y no tengan derecho a ningún tipo de pensión. Una de esas ayudas de parte de la Seguridad Social es el SOVI (Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

El SOVI es una pensión residual que estuvo en vigor desde 1939 hasta 1967, pero que hoy en día sigue estando activa para más de 300.000 personas. Esta prestación beneficia a las personas que trabajaban antes de 1967 y no pueden recibir otro tipo de pensión. El SOVI se reparte entre pensiones de jubilación de incapacidad permanente y de viudedad, siempre y cuando se cumplan con las fechas y los requisitos.

Al igual que ocurre con el resto de subsidios y pensiones, el SOVI cuenta con 14 pagas que se ingresan de forma mensual en la entidad bancaria de cada uno de los usuarios que la haya solicitado.

Tipos de pensiones que se incluyen en el SOVI

En el caso de las Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se cubren los siguientes tipos de pensiones por parte de la Seguridad Social:

Pensión de jubilación: Aunque en el SOVI se refieren a ella como pensión de vejez, es exactamente igual que la pensión de jubilación. Para acceder a esta pensión tambén se debe ser mayor de 65 años, bien mayor de 60 años si se accedió a esta pensión de vejez por una incapacidad que se originó a causa de una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Pensión de invalidez: Es equivalente a la pensión por incapacidad permanente. Pensión de viudedad: En el caso de la viudedad, una persona puede recibir esta pensión si la persona fallecida era beneficiara de una prestación del SOVI. En este caso se tenía derecho a la mitad de la pensión, siempre que el fallecido fuera mayor de 65 años o tuviese algún tipo de incapacidad.

¿Cuál es la cuantía que ofrece la Seguridad Social a los beneficiarios del SOVI?

En caso de no haber ninguna concurrencia con otras pensiones, es decir, que no se reciba otro tipo de prestación, el importe del SOVI es de 441,70 euros mensuales en 14 pagas anuales. No obstante, si existe una concurrencia con otras pensiones, el importe será de 428,70 euros.

Si la compatibilidad es con una pensión de viudedad, la suma de la pensión y la del SOVI no podrá ser superior al doble de la pensión mínima de viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años. Si se supera el límite que está marcado por la Seguridad Social, se bajaría el importe de la pensión.