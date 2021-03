Si tienes un trastorno de atención o hiperactividad (TDAH), la habrás sentido caer sobre ti como un proyectil más de una vez. Un proyectil de pacotilla, pero que te ha llenado de frustración. Las personas que tienen TDAH conviven desde pequeños con la incomprensión de cuantos ignoran qué supone tener ese trastorno. Tu cerebro opera distinto y eso condiciona tu experiencia vital. No es porque no seas capaz de funcionar, sino porque no puedes funcionar de la forma que espera la mayoría. Lo has aprendido a base de golpes si eres adulto y apenas has descubierto que todo eso que te ha hecho sentir tonto, inútil, poco hábil, a lo largo de la vida tenía un nombre, pero no era ni vagancia ni caradurismo.

En la consulta del neurólogo lees el informe y un rayo de luz se cierne sobre tu cerebro. El mismo que echa a volar con una enorme creatividad cuando el discurso empieza a tornarse ininteligible para ti, como cuando aquel maestro quería que hicieras un sello con media patata y un cuchillo. Por mucho que el maestro explicaba con palabras lo que había que hacer, tus manos no se ponían en marcha con diligencia. Las instrucciones verbales formaban un galimatías en tu cabeza. En cuanto tu compañero de pupitre empezó a mover el cuchillo diestramente sobre la patata, observaste y ejecutaste el trabajo sin problema.

Cuántas veces entregaste la hoja del examen al profesor pensando que te había salido bien, sin darte cuenta de que por detrás del folio había otras cinco preguntas. No se te ocurría pensarlo. Algo tan tonto ¿verdad? Pero no se te ocurría. Como no se te ocurrió voltear la página ayer en ese examen tan importante. Su nota es muy importante para ti, pero no comprobaste si había más preguntas por detrás. Entregaste la prueba y justo cuando ibas a salir del aula… Una lucecita mental te alertó. Giraste sobre tus puntas y le dijiste al profesor, con más angustia que serenidad, que no habías mirado la parte de atrás. "No te excuses en el TDAH". La frase llegó a tus oídos como una bofetada. Como tantas veces te ha ocurrido.

Es jodido vivir con esa falta de atención. Tu forma de compensarla ha derivado justamente en una ansiedad compensatoria que se te ha hecho crónica. Tratas de estar alerta en todo momento para que no se te olvide nada. Algunos dicen que tenéis un don, por el rollo de la creatividad, porque tu cerebro imagina cientos de cosas, pero te cuesta horrores concentrarte en una sola. A ti te gustaría que fuera reconocida como una discapacidad, porque en la medida en que se reconozca el TDAH y como este condiciona la vida, se implementarán adaptaciones y ayudas que alivien ese déficit atencional. Adaptaciones sencillas que no cuestan dinero. Exámenes solo escritos por una cara, dar un tiempo extra para completar las tareas, separar bien los enunciados del ejercicio, etc.

Y visibilizarlo. Uno de los médicos de la serie "New Amsterdam" habló de su medicación para el TDAH en uno de los episodios. Visibilidad para que los neurotípicos aprendamos que el TDAH no es excusa de nada, sino un trastorno con el que las personas no solo pueden vivir, sino florecer en toda su plenitud, si lo conocemos y lo incluimos en la realidad.