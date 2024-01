El Ayuntamiento del PP en Mairena del Alcor vendió la parcela del tanatorio privado a otro empresario también del PP

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), gobernado por el PP, aprobó en 2016 el anteproyecto de la construcción y explotación de un tanatorio público junto al cementerio. Un año después, en 2017, el Gobierno local puso en venta dos parcelas de titularidad municipal en otra ubicación del pueblo, donde hoy se levanta un tanatorio privado aún sin inaugurar.

El empresario que compró esos terrenos al Consistorio mairenero figura en las listas electorales del PP de El Viso del Alcor, un municipio vecino, en las municipales de 2023. Y la empresa promotora que hoy tiene los derechos de explotación del tanatorio privado –Previpaz S.L.– pertenece a la familia de un alto cargo del PP andaluz, miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno, actual consejero de la RTVA designado por su partido.

Siete años después de dar luz verde al tanatorio público, el Ayuntamiento ni siquiera ha empezado el proyecto, no ha acreditado con pruebas documentales por qué ha permanecido parado todo este tiempo y no ha explicado por qué, en ese intermedio, autorizó y promocionó un tanatorio alterativo privado en un solar municipal comprado por un miembro del PP y construido y explotado por la empresa familiar de otro alto cargo del PP.

Dos parcelas y una subasta desierta

El terreno donde se ubica el tanatorio privado lo conforman dos parcelas que eran de titularidad municipal, hasta que en junio de 2017 el Ayuntamiento –siendo alcalde Ricardo Sánchez, actual presidente del PP de Sevilla– las pone en venta en subasta pública por un precio total de 173.693,01 euros.

La subasta queda desierta, permitiendo al Consistorio la adjudicación directa de los terrenos. Y es en julio de 2018 cuando adquiere las dos parcelas José Manuel Pineda Álvarez, “en nombre y representación de la entidad mercantil Copial Compañía Pineda Álvarez S.L”, con sede fiscal en El Viso del Alcor, según consta en el acta de adjudicación de la Gerencia de Urbanismo al que ha tenido acceso ese periódico.

El nombre de Pineda figura en la candidatura del PP de El Viso del Alcor en las elecciones municipales del año pasado, si bien no consta en las anteriores de 2019. La empresa con la que adquiere los terrenos municipales de Mairena donde se construye el tanatorio privado se anuncia en internet como una firma que tiene “varias vías de negocio”, entre las que destaca la “comercialización de electrodomésticos”.

El anterior alcalde, Ricardo Sánchez, y el actual regidor del municipio, Juan Manuel López, aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación de los terrenos a este empresario ligado al PP.

Este periódico ha consultado a Ricardo Sánchez sobre el proyecto paralizado del tanatorio público durante los años que él fue regidor [entre 2016 y 2019] y sobre la venta, en 2018, de los terrenos municipales donde hoy está ubicado el tanatorio privado, pero el dirigente popular ha rehusado responder, remitiendo a su sucesor para cualquier explicación.

El precio de compra del solar es el mismo con el que salió a subasta. Sin embargo, esa cifra dista mucho de los 548.982,50 euros en los que estaban valorados estos terrenos, de acuerdo con la estimación que figura en el I Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en abril de 2015. Salió a subasta por cuatro veces menos.

El solar que finalmente alberga el tanatorio privado se vendió en 2018. Un año después, en plena campaña de las municipales, el alcalde en funciones y candidato del PP, Juan Manuel López explicó en un vídeo que el centro funerario público “no se ha podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”.

Urbanizar en “suelo rústico”

López ha reconocido a este periódico que su predecesor, Ricardo Sánchez, aprobó el anteproyecto del tanatorio público sin saber que la parcela elegida para su construcción era “suelo rústico y no se podía urbanizar”. El alcalde rehusó este lunes aclarar si en estos siete años, tras ese parón inicial, se ha barajado una ubicación alternativa, una recalificación del citado solar o una “declaración de actuación de interés público” para poder urbanizar en suelo rústico.

En cambio, en 2021 López puso la primera piedra del centro privado, que hoy ya es una realidad, y que cuenta con el rechazo de una plataforma vecinal por haber derivado en un proyecto de tanatorio-crematorio, a pesar de colindar con una zona residencial frecuentada por familias y deportistas, según trasladan los vecinos.

¿Por qué el Ayuntamiento mairenero autorizó la licencia de obras a una empresa privada para construir otro tanatorio que, presumiblemente, competiría con el proyecto público en un municipio de 24.000 habitantes? En conversación con este periódico, el regidor llegar a comentar que podría replantearse el proyecto anunciado como tanatorio municipal –inicialmente “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”– y dejarlo en una “sala de duelos”.

Esta redacción ha vuelto a trasladar estas dudas y reclamado el expediente del proyecto inicial del tanatorio público al actual equipo de gobierno de Mairena del Alcor, que por ahora ha declinado responder. También ha tratado de contactar (sin éxito) con el empresario que adquirió el solar, José Manuel Pineda Álvarez, a través del PP de El Viso del Alcor, donde figuró como candidato en 2023. Fuentes del partido en este municipio han rehusado valorar la compra del solar para el tanatorio privado en el municipio vecino por parte de uno de sus candidatos.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, sí ha valorado el asunto este lunes, a preguntas de los periodistas. Repullo defiende que el “pelotazo urbanístico” que denuncia el PSOE de Mairena del Alcor no puede afectar a su partido, por cuanto se trata de “una iniciativa privada que ha seguido el cauce administrativo legal para adquirir sus correspondientes autorizaciones”.

El número dos del PP andaluz alega que el tanatorio público “no es que no se quisiera hacer, sino que no se podía por motivos urbanísticos”, aunque no ha sabido explicar por qué estos supuestos problemas urbanísticos no se han sorteado en los últimos siete años. En cuanto a la vinculación de la promotora que va a explotar el centro funerario privado, vinculada a un alto cargo de su partido, el dirigente popular subraya que en cuanto asumió el cargo de consejo de RTVA se desvinculó de sus lazos empresariales.