Un Consistorio del PP en Sevilla frena un tanatorio público y autoriza otro privado a la firma familiar de un alto cargo del PP

El proyecto de construcción de un tanatorio municipal en Mairena del Alcor (Sevilla) lleva paralizado siete años, desde que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado, ya construido, en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.

La oposición socialista denuncia un pelotazo urbanístico, toda vez que la empresa adjudicataria pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.

La empresa que adquiere la licencia de construcción (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, dirigente del PP andaluz y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

Rodríguez Roa es el responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno, y ha trabajado “ocho años como uno más” para la promotora de su familia [especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios, fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales], según ha confirmado él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.

Cronología de una obra pública sin empezar

La cronología de los hechos se remonta a 2015, cuando el pleno de esta localidad sevillana (gobernada con mayoría absoluta por los populares y siendo alcalde Ricardo Sánchez, actual presidente del PP de Sevilla) aprueba por unanimidad el proyecto de construcción y explotación de un tanatorio municipal “en el solar junto al cementerio de San José que resulte tras el derribo de la casa del sepulturero, sin uso desde hace años”.

Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio “con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto no pasó de ahí.

En los últimos siete años, el Ayuntamiento popular no ha avanzado con el tanatorio público –que volvió a prometer durante la campaña electoral de 2019–. Pero en octubre de 2021 autorizó la licencia de obras para otro tanatorio privado en otro punto del municipio, ubicado en un polígono a dos kilómetros del cementerio, y en noviembre de ese mismo año el actual alcalde, Juan Manuel López, participó en el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto junto a los promotores.

Una inversión privada de 2,2 millones de euros

La inversión privada –que contemplaba un edificio de “una sola planta”, con “tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería”, etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. “Hoy estamos de enhorabuena”, escribió en 2021 el alcalde en sus redes sociales tras el comienzo de las obras, celebrando que “este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad”.

El regidor aseguró entonces que el nuevo centro funerario privado no implicaba el “abandono” del tanatorio municipal, sino que venía a “complementarlo”. Tres años después, el tanatorio público está sin empezar y el privado está ya construido.

¿Por qué el Gobierno local de Mairena del Alcor no ha iniciado el tanatorio municipal desde que aprobó el anteproyecto, hace siete años? ¿Por qué autorizó la licencia de obras a una empresa privada para construir otro tanatorio que, presumiblemente, competiría con el proyecto público en un municipio de tamaño medio (24.000 habitantes)?

“Problema urbanístico”

En la campaña electoral de las municipales de 2019, el alcalde en funciones y candidato del PP explicó en un vídeo que el centro funerario público “no se ha podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”. En ese momento, López volvió a comprometerse a impulsar la “reordenación urbanística conveniente a fin de hacer efectiva la construcción del tanatorio municipal”, que incluyó de nuevo entre sus promesas electorales.

Consultado por este periódico, el alcalde sostiene que el tanatorio público no se ha realizado en estos siete años porque, después de aprobar el anteproyecto en el Pleno municipal, en 2016, se percataron de que la parcela anexa al cementerio donde iba a ubicarse tenía “la calificación de suelo rústico, por lo que no se podía construir nada que no fueran nichos”.

Un proyecto municipal no precisa de una licencia por parte del Ayuntamiento, como sí ocurre con iniciativas privadas, ni requiere supervisión técnica de la Gerencia de Urbanismo cuando está en fase embrionaria. Con todo, no es nada habitual que un consistorio autorice un proyecto urbanístico en unos terrenos municipales sin conocer la calificación de los mismos, según expertos en esta materia consultados por este periódico.

La solución para levantar un tanatorio público en el solar elegido, al ser suelo rústico, pasa por dos opciones: una es autorizar la construcción excepcional en suelo rústico, para lo cual el Gobierno local debe justificarlo aprobando una “declaración de actuación de interés público”, que requiere previamente un informe preceptivo de la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía.

La otra posibilidad es acometer una recalificación del suelo rústico a “suelo urbano con uso dotacional”, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio. El regidor mairenero no aclara por qué, en siete años, no se optó por ninguna de estas dos opciones para desatascar el proyecto de un tanatorio público que se anunció en 2016 y se volvió a prometer en la campaña de las municipales de 2019. Tampoco explica por qué no se ha valorado una ubicación distinta todos estos años, sobre todo, una vez que en 2021 se autoriza la licencia de obras para el tanatorio privado.

A todas estas dudas sobre un expediente público empantanado durante siete años, el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha respondido a este periódico con esta frase: “Está iniciado, aunque ahora es noticia el proyecto privado”. El propio alcalde insiste en que el expediente inicial sigue en vigor. “No se ha desechado ni ha dado orden de paralizar nada”, apostilla para redundar en que “se va a realizar”. Pero, acto seguido, y una vez que el tanatorio privado ya es una realidad, admite que podría replantearse el proyecto anunciado para hacer el público –“con dos plantas y un semisótano, tres salas de duelo y túmulo, capilla, aseos y zona de administración y restauración”– y dejarlo en una “sala de duelos”.

El portavoz del grupo municipal socialista en la oposición, Pedro Madroñal, critica que Juan Manuel López se haya “arrogado esa construcción [en referencia al centro privado] como un logro político”, e infiere que existen “indicios suficientes para pensar que hay una vinculación política” entre el Ayuntamiento mairenero y la promotora que ha construido el tanatorio privado, vinculada a un alto dirigente del PP andaluz. También José Manuel Morales, concejal de Izquierda Unida en este municipio sevillano, recrimina al equipo de Gobierno el “ocultismo” con el que se ha abordado el tema.

Un promotor familiar ligado al PP andaluz

La lista de preguntas sin responder sobre la paralización del tanatorio público durante siete años y la posterior autorización de un tanatorio privado conducen hasta la promotora beneficiaria Previpaz S.L, que no aparece en el inicio del expediente, pero sí termina adquiriendo los derechos de explotación en febrero de 2023. Esa empresa es propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, coordinador del área de Empresas en la Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva regional del PP-A.

Rodríguez Roa es designado por su partido miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) en octubre de 2022. Un mes más tarde, en el número 226 del Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su nombre como apoderado entre las revocaciones de su empresa familiar.

Por tanto, para cuando Previpaz S.L. adquiere los derechos de explotación del tanatorio de Mairena del Alcor, el dirigente popular ya no consta como trabajador de la empresa propiedad de su familia. No obstante, en conversación con este periódico, reconoce haber tenido conocimiento del proyecto del tanatorio durante su etapa en la firma, aunque matiza: “No era mi área, por eso no aparezco en las imágenes de colocación de la primera piedra”.

El dirigente popular lamenta las acusaciones que le achaca la oposición socialista, que califica como “un malentendido”. Defiende que no hay ninguna irregularidad en este proyecto privado, que se ha llevado a cabo siguiendo el cauce administrativo legal, al igual que otros tantos que ha promovido esta empresa en otros municipios (buena parte de ellos gobernados por socialistas).

De hecho, Rodríguez Roa firmó como representante de Previpaz S.L. un contrato de concesión del servicio de otro tanatorio privado en el municipio onubense de Ayamonte, entonces gobernado por el PSOE. El consejero de la RTVA niega tener vínculos en la actualidad con la promotora del tanatorio privado de Mairena del Alcor, como denuncia el grupo socialista de la oposición, que acusa al equipo de Gobierno de “trato de favor”.

La empresa Previpaz S.L. asume la titularidad del proyecto y licencia del tanatorio en Mairena del Alcor en febrero de 2023. A partir de ese momento, Gesit S.L. (la firma que desde 2021 figuraba como promotora) asume el rol de constructora, tal y como consta en el cartel que se colocó en la parcela para anunciar las obras. Este periódico ha contactado con el responsable de Gesit S.L. (en cuya página web figura Previpaz S.L. como “cliente”) para preguntar por ese cambio de titularidad, pero ha declinado hacer declaraciones.

El Grupo La Paz (Previpaz S.L.) se dedica a los seguros de decesos, servicios funerarios y explotación de tanatorios. Cuenta con casi una docena de estas instalaciones en la provincia de Huelva, desde Ayamonte hasta La Palma del Condado, y algunas en municipios de Sevilla, como el de Mairena del Alcor, que aún no se ha inaugurado. En 2022, su fundador y presidente, Francisco Jesús Rodríguez Morales, recogió la distinción de Bandera de Andalucía que otorga la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva en nombre de su empresa.