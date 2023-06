La compañía Take off Dance, un puente para bailarines en formación, inaugura el Festival de Danza Itálica

En España solo existen dos compañías con carácter formativo, y como puente entre la formación y la profesionalidad, que tengan un modelo de especialización coreográfica potente, y una de ellas está en Sevilla. Se trata de Take off Dance, que se estableció en la localidad de San Juan de Aznalfarache en el año 2021 y prepara a los mejores bailarines y bailarinas del momento para acceder a las compañías más importantes a nivel mundial.

Como “proyecto de final de curso” participan en el Festival Internacional de Danza Itálica, con un espectáculo en el que unen dos coreografías ya estrenadas de Johan Inger a una que se ha creado específicamente para ser “la bisagra” que una esas piezas y ser “un estreno absoluto” para el festival.

'I Knew Then' es la coreografía que da comienzo al espectáculo y, junto a la música de Van Morrison, habla de la nostalgia y el paso de la juventud a la edad adulta. Le sigue 'Entredos', el estreno absoluto que une las dos piezas ya conocidas del coreógrafo y que este define como “un sueño” y “jugar con el alter ego”, está protagonizado por dos mujeres y la música que les acompaña es de Rajmáninov. Finalmente, cierra el espectáculo 'Impasse', una coreografía que ha tenido mucho éxito tanto dentro como fuera de Europa y con la premisa de que “solo juntos podemos ser más fuertes; y que solos somos mucho menos”, les acompaña la música de Ibrahim Maalouf.

“Estoy muy orgulloso del trabajo conseguido”

Johan Inger, bailarín de la Royal Ballet de Suecia y del Nederland Dans Teather, director artístico del Cullberg Ballet y coreógrafo residente del Nederland Dans Teather, afirma estar “muy orgulloso del trabajo conseguido”. Cuenta que él tiene proyectos fuera y no ha estado todo el año aquí, pero que “cuando llegaba y veía el avance de nivel me quedaba impresionado”.

La ex bailarina del Nederland Dans Teather Carolina Armenta, que es quien ha estado presente durante todo el año como directora de ensayo, afirma que “el ritmo es exactamente igual a cuando trabajamos con compañías profesionales, no vais a notar la diferencia, hemos conseguido un muy buen trabajo”.

Porque de las más de 100 solicitudes que se recibieron, solo 23 obtuvieron la plaza. Acogiendo a una bailarina sevillana pero también a bailarines del resto de la geografía española e internacional: Barcelona, Murcia, País Vasco, China, México, Chile, Italia, Canadá y Suecia son algunos de lugares que se han reunido este año en San Juan de Aznalfarache para recibir la formación especializada de Take off Dance. Armenta afirma que esta ha sido “una mega experiencia para todos los que no eran de aquí” y que, además, “se han ido enamorados de la feria; yo creo que van a volver en abril solo para volver a ir”. Así como también afirma que han estado interesados desde el minuto uno en recibir formación de baile flamenco y aprender más sobre él.

La puerta a grandes compañías

El año de experiencia en Take off Dance es muy importante para las jóvenes promesas de la danza ya que esta institución actúa “un poco de vehículo para llegar a las grandes compañías a las que aspiran”. Carolina Armenta afirma que “muchísimos directores han llamado durante el año para saber si había gente formada y preparada que encajara con sus proyectos” y, de hecho, ha confirmado que “ya hay 6 ó 7 que tienen contrato”.

El programa está pensado para jóvenes de entre 18 y 24 años que se hayan graduado recientemente y necesiten esa experiencia que requieren las grandes compañías para optar a un puesto en ellas. Además, en el propio programa se les ayuda a presentarse, que sepan cómo formarse para las audiciones o cómo preparar los vídeos que les exijan.

La obra que presentan estará disponible los días martes 20 y miércoles 21 de junio en el Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Itálica (Santiponce). Las entradas para la cita están disponibles exclusivamente en la web del Festival.