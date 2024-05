El Festival de Cine Africano inicia la extensión en Sevilla con el Espacio Escuela

Las extensiones de Sevilla y Ceuta han comenzado hoy en la 21 edición del FCAT. A la programación en las sedes oficiales de Tarifa y Tánger, se suman satélites que llevan a otros puntos de Andalucía lo mejor del cine africano. La extensión en el Parque de los Toruños ha disfrutado de una gran acogida durante los primeros días de festival, y ahora ahora prosiguen las proyecciones en Ceuta, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y en Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), en el casco histórico, y la Fundación Tres Culturas, en la Isla de la Cartuja.

El CICUS ha acogido la proyección matinal de Wallay, de Berni Goldblat, y los próximos días 28 y 29 de mayo en sesión matinal se podrán ver los filmes Disco Afrika y Adiós Carmen, respectivamente. Las sesiones nocturnas de la Fundación Tres Culturas comienzan con el documental The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir, y proseguirá el 28 y 29 con el premiado documental Bye Bye Tibériade de la argelina Lina Soualem, que fue Premio del Público en el FCAT 2021 con su documental Leur Algérie y que vuelve este año al festival gracias al apoyo del Institut Français de Sevilla; y el 29, Indivision, de Leïla Kilani. Birane Amar Wame, integrante de la banda One Pac & Fellows, ha presentado la extensión en Sevilla y estará también en el CICUS en las sesiones matinales.

Otro satélite del FCAT será de nuevo la ciudad autónoma de Ceuta. Una extensión que se celebra en colaboración con el Campus ceutí de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, la Fundación Premio Convivencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las proyecciones y encuentros tendrán lugar del 27 al 29 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud también con entrada libre hasta completar aforo. La directora del FCAT, Mane Cisneros, ha estado presentando esta extensión en compañía de Luck Razanajaona, director de Disco Afrika. Cisneros ha puesto en valor que “una ciudad multicultural y multiétnica y ejemplo de convivencia como Ceuta forma parte como sede del Festival de Cine Africano de Tarifa”.

Aperitivos de cine con Myriam Birara y Perivi Katjavivi

Myriam Birara, la directora ruandaesa de The Bride y Perivi Katjavivi, director namibio de de Under the hanging tree, han protagonizado el Aperitivo de cine de este lunes de festival. Myriam Birara ha reconocido la dificultad que supone hacer una película en Ruanda, siendo la vía de la producción independiente la única forma posible. Birara también ha explicado que ha hecho esta película “para que la gente conozca la historia del país, para recordar el dolor de las mujeres y para hablar de una realidad que terminó que sigue teniendo consecuencias en la actualidad”. En The Bride, la directora ha querido abordar el genocidio desde una perspectiva diferente, desde la amistad entre dos mujeres.

Por su parte, Perivi Katjavivi ha desgranado el proceso creativo de Under the hanging tree: “Muchas películas que vemos de África son de esclavitud y victimismo, muchas veces sin personajes principales. Querían hablar de África con personajes que contaran su propia historia”. Para su película, construyó el personaje de una mujer policía porque, en palabras del director, “quería que investigara, que fuera más allá, y que esto tuviera relación con la espiritualidad”. Katjavivi también ha reflexionado sobre el cine y sus preferencias como espectador y creador: “Las películas de Hollywood nos dan un contenido para ser espectadores pasivos, pero a mí me gusta el cine que me hace tener una mente reflexiva, me gusta lo que va lento”.

El FCAT también ha acogido la primera sesión del Aula de Cine con Javier H. Estrada centrada en esta edición en el afrofeminismo y en películas de directoras, basculando entre figuras fundamentales y creadoras que fueron ignoradas por el público y la crítica y que consideramos necesario reivindicar.