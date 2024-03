Una obra de la pintora sevillana Carmen Sánchez Ruda llega a Times Square

Para entender la importancia de lo que ha conseguido la pintora sevillana afincada en Ayamonte Carmen Sánchez Ruda hay que situar primero la ubicación de lo logrado: Times Square es una intersección de avenidas en Manhattan, en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida de Nueva York.

Nadie que vaya a la Gran Manzana puede dejar de visitarla. Allí se comienza a vivir el año nuevo, porque es donde se concentran miles de personas cada Nochevieja para brindar por el nuevo año.

Allí, en el mismo corazón de Nueva York, este lunes se ha podido ver una obra de arte tan grande como su autora. Se trata de un cuadro llamado ‘Ad Infinitum’, al que dio unas dimensiones impresionantes, con dos metros de alto por uno de ancho.

Un cuadro impresionante

Se trata de un óleo sobre lienzo que muestra un bloque de pisos de cualquier barrio proletario, donde hay pocos recursos y todos las viviendas son iguales, como ella misma lo ha definido.

“Es el infinito de ventanas, el infinito de bloques, el infinito de vidas. Cada ventana en su interior podemos imaginar la vida no infinita de sus habitantes. Lo gris de sus vidas, apaciguado con los colores de pequeños momentos felices de cada persona”, y con toda esa carga imaginativa ha surgido este cuadro, uno más del ejemplo del idilio que la pintora mantiene con los paisajes urbano en los últimos años.

Exponer allí su obra forma parte del proyecto 'Art of Spain in New York', impulsado por varias entidades culturales para que en las pantallas de Times Square se puedan ver obras de arte de pintores de distintos orígenes y disciplinas.

Cuando Madrid Santana Gallery propuso a Carmen realizar la exposición no lo dudó un momento. Es todo una experiencia innovadora con el arte de fondo.

Enrique Gómez “Garabato”, Kalyana, Inés Serna Orts, Lovisa Nini (Óskar M.Ramos), Pascual Bort Cubero, Carmen Touza, Lluís Bort i Cerezo o Pilar Ruiz Palacios forman parte del grupo de artistas que forman parte de esta original exposición, que supone todo un hito para los integrantes de la iniciativa.

La protagonista

Carmen Sánchez Ruda es Licenciada en Bellas Artes y también tiene estudios en Historia del Arte. Desde muy joven compagina sus dos pasiones: la restauración y conservación de obras de arte y la pintura.

Vive entre Ayamonte y Sevilla, y esas dos ciudades influyen en ella y en su pintura. Los colores, el ruido, las luces, las formas, las personas, todo es susceptible de pintar, según sostiene.

Guarda una gran vinculación con Lepe, con exposiciones en el centro cultural ‘Los Álamos’ de la playa de La Antilla o la restauración del retablo mayor de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán entre algunos de sus trabajos.