El PP se queda solo en la defensa del cambio del hospital Vigil de Quiñones: “Dejémonos de guerras de nombres”

Los únicos votos en contra del Grupo Popular en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía han conllevado el rechazo de la Proposición no de Ley relativa a la nueva denominación del antiguo Hospital Militar de Sevilla a petición de Por Andalucía. Su portavoz, María Remedios Olmedo, ha zanjado con un “dejémonos de guerras de nombres” la petición de instar a la Junta a devolver el centro sanitario el nombre de Vigil de Quiñones así como “una disculpa oficial” tanto a su familia como a la del coronel Muñoz Cariñanos, víctima de ETA que da nombre al hospital desde el año pasado, por haberse visto “involuntariamente involucradas en un muy incorrecto proceder público”.

Estamos hablando de la manipulación del referéndum anunciado por el presidente de la Junta, desvelado aquí, después de que el Consejo de Transparencia obligara a la Junta a facilitar a la familia Vigil de Quiñones los resultados de aquella votación. Al día siguiente de firmar dicha resolución, el viceconsejero dimitió de su cargo, como informó este periódico y como han recordado los portavoces de los grupos, que se han mostrado unánimes a la hora de criticar la forma de actuar de la administración en esta cuestión.

La diputada del PP ha mostrado respeto a los profesionales sanitarios que participaron en aquella consulta, de “poca participación” y que “no era vinculante”, según se informó posteriormente por parte de la Junta. Cabe recordar que el presidente Moreno dijo en febrero que “el Gobierno no debe ser quien decida cómo se denomina el nuevo hospital”, haciendo una llamada a los sanitarios porque “sois vosotros quienes tenéis que poner el nombre a este centro”.

La portavoz popular ha dicho que todos las denominaciones propuestas eran de “personajes ilustres” y que “todos son merecedores de elogios”, si bien se ha centrado en el propio hospital porque “también tiene historia”, achacando al PSOE su “abandono y desmantelamiento” cuando gobernaba en la Junta porque estuvo “quince años sin hacer nada”. “Independientemente del nombre”, ha dicho, “hemos cumplido con nuestra palabra”.

Una “tomadura de pelo apadrinada por Moreno”

La proponente, Esperanza Gómez, había defendido previamente que el tema del nombre “puede parecer un asunto menor”, o “una anécdota”, pero ha terminando siendo “una burla al personal sanitario” y a las familias afectadas por el cambio de denominación debido al “uso partidista del terrorismo de ETA” por parte de los populares, ha manifestado. En su turno de réplica, Gómez ha resumido que “se avergüenza” de que el presidente estuviera “en la quinta inauguración del hospital hablando de una consulta que no va a respetar” para “un cambio que nadie pide”, calificando el tema como “un caso de compadreo” y que “nos monta todo esto para engañarnos”.

La portavoz de Vox, por su parte, que también han votado a favor de la PNL, ha repasado la figura de Vigil de Quiñones que “fue mucho más que un médico militar”. “Si en un tema tan simple no nos dicen la verdad, no queremos pensar qué está pasando con las listas de espera”, ha dicho, destacando que hasta el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del “mismo color político” que la Junta, ha pedido mantener la vieja denominación, si bien no ha desaprovechado la ocasión para denunciar el “desagravio hacia las víctimas de ETA” por parte del Gobierno de la nación.

Rafael Recio, por parte del Grupo Socialista, ha resaltado que los hechos han sido “una señal de alarma de los derroteros del Gobierno” y, pese a reconocer también que se trata de “un tema menor”, ha pedido “respeto de la verdad” frente a aquellos que hacen “prevalecer la mentira”, tachando de “soberbia” la actitud de la Junta y de “tomadura de pelo apadrinada por Moreno”. “Cuando se mete la pata, hay que sacarla cuanto antes”, ha dicho parafreseando al propio Moreno en su enfrentamiento con Juan Espadas la pasada semana.