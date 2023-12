El rector de la Universidad de Sevilla afea a la Junta que regule las nuevas titulaciones antes de definir la estrategia universitaria

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha informado de que esta semana se conocerá la nueva oferta de titulaciones para el curso tras la aprobación el pasado junio del decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía. En ese sentido, durante un desayuno informativo con la prensa, a Castro le parece “raro” poder contar ya con la norma específica de carácter autonómico que reorientará el actual mapa académico y se acabe de cerrar la encuesta para establecer un diagnóstico de la situación de partida del sistema universitario andaluz y sus potencialidades, esto es, la llamada Estrategia Universitaria para Andalucía 2023-2027.

Según ha expuesto el rector, “primero sería la estrategia y luego las actuaciones”, pero hace frente a “una realidad inversa” ante una “situación trascendental” en el ámbito universitario, a la que se suma el nuevo modelo de financiación o la aprobación de nuevas universidades privadas. Respecto al asunto meramente económico, Castro ha aludido a “una serie de incertidumbres” a la hora de referirse al desarrollo del marco financiero, confiando en que para 2024 “se cubran las necesidades” con una “dotación adecuada”.

Además de mostrar su “preocupación” respecto al nuevo mapa de titulaciones de la Hispalense con “un diseño inverso a lo que la racionalidad invita”, ha agradecido que la Junta le haya aplazado hasta este mes de diciembre la presentación de la oferta de títulos. La propuesta tendrá dos focos estratégicos, según ha explicado Castro, la internacionalización y la alianza con otras universidades públicas, adelantando que, como una de las novedades, contendrá “estudios de Inteligencia Artificial”.

Imagen a la sociedad

El rector ha destacado que la Universidad de Sevilla es “la más demandada” de Andalucía, acaparando el 29% de las solicitudes para estudiar y con un 99,54% de ocupación entre las plazas ofertadas por sus centros propios. “No tenemos ni una ingeniería que no se llene”, presumiendo en líneas generales de “una oferta extraordinaria” en la que se aseguró habrá “avances” y en la que se va a “afinar la oferta actual”.

Además de comentar que la Universidad de Sevilla avanzará durante el año que viene en el proyecto del museo universitario y de que ha visto “sensible” al alcalde, José Luis Sanz, para que la Hispalense crezca en la Isla de la Cartuja, Miguel Ángel Castro se ha referido también al comienzo de las clases de Medicina por parte de la Universidad Loyola, lamentando que el propio consejero de la Junta lo observara como “prematuro”.

Según ha comentado el rector, “en una semana” al consejero le pareció prematuro ese inicio de clases, habló de irregularidades y anunció un servicio de inspección en universidades privadas. En todo caso, Castro se expresa en este ámbito donde puede, esto es, en el Consejo Andaluz de Universidades donde, según ha repetido, las universidades públicas aprobaron un informe desfavorable a la puesta en marcha de las clases de Medicina antes mencionadas.

“Eso es su competencia”, ha añadido, asegurando que no tiene “nada” en contra de las universidades privadas pero, como ya ha expresado en otras ocasiones, “sí” en los casos en los que no cumplan los requisitos exigidos, puesto que “se ofrece a la sociedad una imagen que no es propia de una institución de educación superior”.