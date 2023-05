Rociero, vota antes de subir a la carreta: el mensaje de una campaña electoral “atípica” en plena romería

Un contador marca los días que quedan para el 28 de mayo. Aparece en la página web de la Hermandad del Rocío sevillana y no indica precisamente la cuenta atrás de la cita con las urnas, sino las horas que restan hasta el domingo de Pentecostés. Esta coincidencia de la jornada electoral con el día grande de la romería de El Rocío es una de las singularidades que está marcando la campaña en los municipios rocieros, donde los fieles “ya tienen la mente puesta” en la celebración de la peregrinación más multitudinaria del sur de España y “no quieren hablar de política”.

De ahí que movilizar el voto antes de que los romeros se suban a las carretas haya sido uno de las líneas estratégicas de los aspirantes a alcaldes en provincias como Huelva y Sevilla, las de mayor arraigo a la tradición de El Rocío. Muestra de ello es el esfuerzo que ha invertido el candidato del PP a la Alcaldía hispalense, José Luis Sanz, por incentivar el voto por correo en los círculos rocieros, tal y como aseguran a SevillaelDiario.es fuentes de su comité de campaña. Desde que el candidato popular iniciara su personal precampaña en octubre de 2021, Sanz ha estado desarrollando un “trabajo intenso” y “muy pensado” en combatir la abstención de un colectivo que considera afín “históricamente”, según recuerdan fuentes del PP en la capital hispalense.

En línea similar, fuentes del PSOE de Sevilla confirman que promover la participación anticipada ha conformado uno de los pilares de esta campaña, en la que se ha desarrollado “un trabajo de proximidad en cada pueblo”. “Nuestros candidatos y candidatas conocen a las familias de sus pueblos que participan activamente de la romería del Rocío”, sostienen fuente socialistas para apuntar que, a a través de ellos, se ha tratado de “reforzar la importancia” de votar antes de iniciar la peregrinación hasta la aldea almonteña, que se va a llevar a cabo durante toda la semana previa a las elecciones del 28 de mayo.

Un 80% más de voto por correo

Por su parte, según cuentan desde el PP de Sevilla, José Luis Sanz “ha tenido mucho contacto con las hermandades” de la capital y ha trabajado con ellas, a fin de informarlas y asesorarlas en la puesta en marcha de campañas de difusión, como las que ha promovido la Hermandad del Rocío de la Macarena. Al respecto, su hermano mayor, José Romero, explica a este periódico que este año, por primera vez, se ha difundido información sobre el voto por correo a través de los canales de la hermandad, “sin entrar en un partido u otro”.

De modo que la iniciativa surge con el afán de animar a los devotos de la Virgen del Rocío a cumplir con su compromiso electoral, antes del miércoles 24 de mayo - día en que está prevista la salida de las seis hermandades rocieras que parten desde la ciudad hispalense - para poder así “disfrutar del camino” sin tener que “preocuparse por regresar a Sevilla a votar”. En cambio, para otras hermandades rocieras como la de Triana, “no tiene nada que ver una cosa con otra”, en palabras de su hermano mayor, Federico Flores, y por eso han optado por no impulsar ningún tipo de campaña.

A tenor de los datos de solicitudes de voto por correo registradas este año (un 80% más en Sevilla que en los comicios de 2019), los de Sanz se muestran “muy satisfechos” y convencidos de que la abstención rociera “va a afectar muy poco” a las siglas del PP en la capital andaluza. “Sabemos que el que se ha interesado en votar es el que quiere un cambio”, defienden fuentes cercanas a Sanz.

Con independencia del sentido del voto, lo cierto es que los esfuerzos dirigidos en un sentido u otro a fomentar la votación por adelantado parecen haber dado sus frutos en Sevilla, que se sitúa a la cabeza de las provincias andaluzas que han demandado ejercer el sufragio sin acudir a la mesa electoral. En total, Correos ha recogido 55.588 peticiones frente a las 30.728 registradas hace cuatro años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le sigue Huelva, provincia a la que pertenece la aldea rociera, con 32.123 solicitudes, cuyo plazo de solicitud venció el pasado 18 y el depósito se puede efectuar hasta el próximo 25 de mayo.

Una campaña con símbolos pero sin carteles

Más allá de que se haya disparado la participación por adelantado, la coincidencia de los comicios municipales con la romería de El Rocío está dejando una campaña “atípica” en municipios de arraigada tradición rociera. Así lo define la alcaldesa de Villamanrique de la Condea, Susana Garrido (PSOE), quien explica que los acciones diseñadas por los candidatos de cara a las elecciones van “acorde con lo que significa El Rocío” para esta localidad que moviliza a , en la que el paso de hermandades está declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde 1999. “Para nosotros lo prioritario es el respeto a nuestras tradiciones y de lo que forma parte de nuestra identidad como pueblo”, defiende Garrido.

Por eso, en esta localidad de 4.500 habitantes en la que “los años se cuentan por Rocíos” la campaña electoral ha durado la mitad que en el resto del territorio regional y en sus calles estos días no se van a encontrar los tradicionales carteles con el rostro de los candidatos a la alcaldía. En este sentido, la regidora socialista cuenta que en Villamanrique se llevó a cabo una “pegada de carteles simbólica” y, en su lugar, se repartieron hasta 200 rosas rojas de goma eva (emblema socialista) que los vecinos han colocado por todo el municipio “como motivo de engalanamiento” para las fiestas que están a punto de comenzar.

Así pues, todos los grupos que se presentan a las elecciones en esta localidad, la última por la que van a pasar un total de 67 hermandades (más de la mitad de las 124 filiales) en su camino hasta la ermita de la Virgen, han acordado retirar la publicidad electoral, a propuesta del PSOE. Asimismo, de acuerdo con esta regidora que se considera una peregrina más, el dinero que se ha ahorrado en la campaña (en torno a 1.000 euros), “lo hemos destinado a Cáritas de Villamanrique, que harán uso de él para un tratamiento médico de una persona de nuestro pueblo”.

Hasta con sombrero de peregrino

Susana Garrido, no es capaz de cifrar el número de personas que moviliza esta tradición, pero asegura que “son miles”. Tanto es así que, un año más, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha su Plan Romero de seguridad, que contará con un dispositivo de 6711 efectivos, de los cuales, casi la mitad (3.000 de ellos) estarán destinados únicamente a coordinar el paso de los romeros por Sevilla. Por eso, la primera edil de Villamanrique reconoce que “el voto por correo ha cobrado mucha relevancia” y se ha tratado de fomentar por parte de los candidatos a través de las redes sociales.

A pesar de que la alcaldesa admite que “algún impacto tendrá” en las urnas que haya coincidido la cita electoral con unas tradiciones que mueven a “prácticamente todo el pueblo” y lo dejan vacío incluso habiendo elecciones, está convencida de que “no será muy relevante” porque “no es la primera vez” que sucede (también coincidió en 2007 y 2015), y ya existe “educación” en ese sentido. Esto mismo es lo que defiende su homólogo en Umbrete, el también alcalde socialista Joaquín Fernández Garro, quien lleva dos décadas al frente del Consistorio de este municipio y, por tanto, le “han coincidido dos elecciones municipales con la romería de El Rocío”, como rememora é mismo.

“Incidencia va a tener poca”, vaticina ya el regidor guiándose por su experiencia, pues si bien reconoce que dado que el lunes de Pentecostés, posterior a los comicios, es fiesta local en Umbrete, lejos de traducirse en un aumento de la abstención, se produce un incremento de la participación a través de los votos por correo que “se multiplican por cinco”, de acuerdo con Fernández Garro. De hecho, destaca que en Umbrete se da “la curiosidad” de que cuando las municipales han coincidido con la romería, se registran mayores datos de participación (“y siempre gana el PSOE con mayoría absoluta”, apunta jocoso este histórico socialista). Aunque sea “con el sombrero de peregrino”, la gente acude a votar, bromea este alcalde de un pueblo que presume de tener la séptima por antigüedad de las hermandades filiales a El Rocío.

No obstante, a diferencia de Villamanrique - donde la campaña es “más simbólica, en redes sociales y no tanto en la calle” - Umbrete, con 9.400 habitantes, “continúa en campaña como es lógico”, pues los candidatos no pierden de vista que están en la recta final. Y algunos, como el del PP a la Alcaldía de Sevilla, no descartan incluso participar también de la romería.