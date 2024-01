Sanz pide a PSOE y Vox que se abstengan para que no descarrile su primer presupuesto como alcalde de Sevilla

Las conversaciones para el presupuesto 2024 del Ayuntamiento de Sevilla continúan, lo que no significa que avancen. El gobierno local mantiene ahora contactos con Vox y anuncia una inminente reunión con el portavoz socialista, Antonio Muñoz, pero no se trasluce que a día de hoy José Luis Sanz (PP) pueda llevar a buen puerto sus primeras cuentas como alcalde hispalense. De hecho, consciente de que la situación no se puede prolongar indefinidamente, se da un plazo de un par de semanas para decidir si prorroga o no el actual presupuesto (pactado por PSOE y Ciudadanos). Para evitar este trance, insta a socialistas y Vox a abstenerse, consciente de que con Podemos e IU hay poco que rascar por sus exigencias y por sus diferencias internas.

Sanz asume que en estos momentos tiene difícil que un grupo de la oposición dé el paso de la abstención, así que, por mucho que insista en que las cuentas presentadas no tienen líneas rojas, ahora mismo lo más que puede hacer es “un llamamiento a la responsabilidad” de los partidos para poner “los intereses de la ciudad por encima de los intereses personales y políticos de cada uno”. Mientras tanto, mantiene una negociación que por ahora se choca con un muro porque “no parece que quieran hacer aportaciones”, ha lamentado este jueves en una comparecencia.

A Podemos le ha agradecido su “talante constructivo” por presentar alegaciones, que han desatado una intensa tormenta con sus compañeros de coalición de IU, que se han opuesto con fiereza a este paso. De todos modos, las líneas rojas puesta por la portavoz de la formación morada, Susana Hornillo, hacen inviable para el PP llegar a un acuerdo: que el gobierno local se persone para frenar los vertidos que hará al Guadalquivir la mina de Aznalcóllar cuando reabra, romper toda relación comercial e institucional con Endesa por los apagones que se producen en los barrios obreros y topar los precios del alquiler en la capital.

Faltan dos votos

Así que el PP sigue necesitando dos votos para lograr mayoría absoluta, o que al menos PSOE o Vox no se posicionen en contra. “Espero que cuando llegue la hora de votar se puedan abstener si no quieren votarlo favorablemente, para que esta ciudad empiece a funcionar con un presupuesto nuevo”, ya que la prórroga de las actuales cuentas dejaría especialmente tocado el capítulo de inversiones.

Conseguir esta abstención no será precisamente gratis, porque el PSOE quiere reestablecer algunas de sus líneas políticas prioritarias y Vox insiste en entrar en el gobierno local. Sanz, por lo tanto, está abocado a decidir si está dispuesto a hacer estas considerables concesiones o si prefiere seguir caminando en solitario y se inclina por la prórroga. La respuesta, asegura, se conocerá en un par de semanas.