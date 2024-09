Sevilla fichará a expertos que urbanizaron el Bronx para regenerar los dos barrios más pobres de España

Ha sido el principal golpe de efecto que se ha guardado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP): va a fichar a expertos internacionales en reurbanización, incluidos algunos que han trabajado en el Bronx, para regenerar los barrios más pobres de España. Y es que, año tras año, las estadísticas mantienen a seis zonas de la capital hispalense entre las diez más deprimidas en todo el territorio nacional, algo para que hacen falta no sólo inversiones, sino también “cambiar los criterios urbanísticos”.

El anuncio lo ha hecho en la en un desayuno-coloquio organizado por Fórum Europa. Tribuna Andalucía, en el que ha sido presentado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, antes de disertar sobre Sevilla, un sueño compartido para analizar su proyecto de ciudad, que asegura que va viento en popa. En este marco ha anunciado su objetivo de que se pueda disfrutar en la capital de un nivel de servicios “se viva en el barrio en el que se viva”, y ahí Sevilla tiene el enorme reto sobre todo del Polígono Sur y Los Pajaritos, mascarón de proa de estos barrios desfavorecidos.

Los gobiernos central y andaluz tienen que invertir más, ha subrayado, y también hay que reforzar las políticas sociales y de empleo. Pero una de las prioridades va a ser “cambiar los criterios urbanísticos que han convertido estos barrios en un gueto”, para lo que “vamos a contar con especialistas de carácter internacional” que ya han participado en la regeneración de otras zonas degradadas en otras partes del mundo “como por ejemplo el Bronx”.

Estos expertos, en concreto, colaborarán en la recuperación del Polígono Sur, asumiendo un proyecto estratégico de mejora social, medioambiental, urbanística y arquitectónica de un espacio muy deteriorado. De paso, el regidor confía en desmantelar en este mandato los núcleos chabolistas de Reina de los Ángeles (conocido como las Casitas del Polígono Sur) y El Vacie, el asentamiento más antiguo de Europa y en el que se viene trabajando desde hace años.

“La ciudad está llena de ratas”

La mención de El Vacie ha hecho saltar al PSOE, que ha recordado los avances durante su etapa gracias a un plan integral que “con la llegada de Sanz no progresa” fruto de que “no tiene ni pizca de sensibilidad social”. Los socialistas resaltan que en junio de 2023 quedaban 54 familias con 176 personas, después de haberse reducido el asentamiento a la mitad en los mandatos socialistas: se realojaron 104 familias con 437 miembros, y todos los niños fueron escolarizados, “en un trabajo desarrollado desde la necesaria discreción”.

Pero volviendo a la intervención del alcalde, ha admitido que el de las ratas se ha convertido en “un problema importante”. “La ciudad está llena de ratas, es verdad, y es un problema que tenemos que afrontar”, aunque considera que es una cuestión heredada porque achaca la situación a la escasa inversión que habría hecho el PSOE durante sus ocho años de gobierno.

En su charla, y en el posterior turno de preguntas, ha abordado también cuestiones como la lucha contra los pisos turísticos ilegales, a los que está dispuesto a ir más allá de cortarles el agua, ya que la normativa andaluza “permite cortar suministros”. De hecho, el gobierno local ya ha barajado también interrumpir el suministro eléctrico en estos inmuebles.

A vueltas con la Plaza de España

Y una vez más, ha reivindicado que la ciudad necesita un gran espacio museístico, reafirmándose en que el “espacio ideal” sería la actual sede de la Universidad en la antigua Fábrica de Tabacos, donde ya en campaña electoral planteó trasladar el museo de Bellas Artes... sin que lo supiera el rector. Para Sanz, la solución para ampliar esta pinacoteca es insuficiente, y considera que otros espacios en rehabilitación (como la Fábrica de Artillería y las Atarazanas) tampoco son el enclave ideal.

¿Cuál podría ser entonces la solución? Pues la Plaza de España, con la que hace unos meses ya formó un revuelo considerable con su idea de cerrarla para cobrarle a los turistas pese a que el espacio es del Gobierno central, que no sabía nada de este proyecto. En su charla no ha abundado en esta idea, que sin embargo ya ha repetido otras veces que no descarta, pero sí ha invitado a “abrir el debate de los usos” de este espacio monumental. “¿Tiene sentido que lo ocupen despachitos de pladur?”, se ha preguntado de forma retórica en relación a la ubicación allí de oficinas como las del Servicio de Extranjería o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Lo único que tiene sentido que esté allí es Capitanía”, ha apostillado.

En su intervención, Sanz ha cifrado en siete los problemas que tiene Sevilla, como un déficit histórico en infraestructuras, la cuestión de la exclusión social, el reto demográfico y la crisis climática. A ello ha unido la necesidad de contar con más viviendas, de generar nuestros espacios de desarrollo económico y de desarrollar un modelo turístico sostenible.