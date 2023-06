Vanesa Martín reivindica la libertad, tolerancia y diversidad en su pregón del Orgullo: “Los derechos no se tocan”

La Alameda de Hércules se volvió a llenar de color en la tarde-noche del jueves 22 de junio para dar la bienvenida al Orgullo 2023. Grupos de amigos, padres y madres acompañando a sus hijos, familias diversas, los más mayores y los más jóvenes, todos se reunían en una plaza ya mítica para esta celebración en la ciudad de Sevilla.

Miles de personas aguardaban la llegada de la pregonera de este año, Vanesa Martin, mientras lo daban todo con muchas de las canciones más conocidas dentro del colectivo. Con este ambiente festivo, la cantante tenía que llegar también por todo lo alto, y así fue. Vanesa Martín aparecía rodeando la Alameda en un coche descapotable mientras ondeaba una bandera LGTBIQ+ que hacía homenaje al famoso mantón que lució su predecesora, Maria del Monte, el año anterior.

Y como “sin el mantón de Sevilla no se puede dar el pregón, a partir de ahora es tradición”. Vanesa se colocó el que le tenían preparado, hecho una vez más por la diseñadora Patricia Palmero y con un bordado especial homenaje al pintor Ocaña.

La Alameda, “el pulmón de la libertad de Sevilla”

La cantautora admitía estar algo nerviosa, a la par de contenta, por poder estar una vez más en “la Alameda de mi corazón, transgresora y valiente”, a la que también definió como “el pulmón de la libertad en Sevilla, el lugar en el que nadie mira a nadie y nadie es más que nadie”.

Afirmó venir con responsabilidad y dispuesta a reivindicar la libertad, la tolerancia, la diversidad y el respeto, entre aplausos de un público que estaba sintiendo cada palabra que la pregonera les hacía llegar. “¿Qué somos las personas sin nuestra propia libertad?”, cuestionaba, “sin poder manifestarnos como buenamente nos da la gana ante nosotros mismos y ante los ojos de los demás”.

Martín también aprovechó la ocasión para lanzar algún mensaje a los políticos. Defendió la ley trans recién aprobada y reprochó que “parecía que había nueva tolerancia, pero hay personas ejerciendo la política que cuando terminan su jornada, después de haber lanzado discursos de odio a diestro y siniestro, cierran la puerta para irse a dormir, dejando las calles oscuras y llenas de peligro; las calles, y las casas”. “Los derechos no se tocan ni las personas somos armas arrojadizas”, dijo la cantante.

“Amé a hombres y a mujeres maravillosos, me despojé de prejuicios”

Vanesa afirmaba no querer “pasar de puntillas” y aunque “me gustaba, y me gusta, que se hable de mi profesión, no de con quién me voy a la cama”, quiso compartir que “hoy es una mujer mi compañera, la que roba mis pensamientos; aquí solo manda el sentimiento, aquí no hay más”. Y también dijo haber amado a “hombres y mujeres maravillosos”. Defendió el amor libre y que cada uno sea lo que sienta: “Lo que tu origen defienda, tu cuerpo demande y tu piel desee y necesite”, ante un público cada vez más entregado y emocionado con su mensaje.

Que “si el mundo está loco, si hay muchos más problemas, si pasan muchas más cosas”, son los argumentos con los que, contaba, la han llegado a cuestionar por celebrar el Orgullo, a los que ella contestaba que “claro que pasan muchas cosas, y esta también pasa; queremos derechos para todos y todas”.

“Una canción que escribí justo ayer, en medio de toda esta locura”

Tras acabar el pregón, la cantautora quiso compartir una canción muy reivindicativa que había escrito “justo ayer, en medio de toda esta locura”. Invitó a sus amigos de Sevilla a subirse al escenario a “vivirla con ella” y pidió al público que lo diera todo dándoles “una gran bienvenida al Orgullo 2023”.

Estuvieron presentes en el pregón miembros de la corporación municipal anterior, el exalcalde Antonio Muñoz entre ellos, así como integrantes del nuevo equipo de la corporación municipal como la nueva delegada de Igualdad, Blanca Gastalver, o el nuevo alcalde José Luis Sanz que estuvo en la Alameda antes del pregón.

La noche continuó con una “Gala Drag” en la que, especialmente los más jóvenes, estuvieron dándolo todo. El desfile recorrerá las calles de Sevilla el próximo sábado 24 de junio, donde una treintena de entidades pasearán la bandera arcoíris por la capital andaluza para reivindicar la situación del colectivo LGTBIQ+.