Más de 800 colectivos y 500 profesionales reclaman al Gobierno que ponga fin a la ganadería industrial

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en la que están representadas más de 60 plataformas vecinales de zonas de toda España afectadas por la ganadería industrial, ha enviado este viernes una carta abierta al presidente del Gobierno y a los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo en la que pide poner fin a este tipo de explotaciones.

La portavoz de Stop Ganadería Industrial: "A los vecinos nos humilla oír que las macrogranjas no contaminan"

Saber más

"En los últimos años somos testigos del avance desmesurado y descontrolado de la ganadería industrial en España, que está contribuyendo a serios impactos ambientales, económicos, demográficos y de salud pública en la España rural", comienza la carta, que llega en medio de la polémica que han generado las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre la necesidad de reducir el consumo de carne, sus críticas a la ganadería industrial y macrogranjas y el apoyo a un modelo de ganadería extensiva.

En el texto, piden una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años, en los que no haya ni explotaciones nuevas, ni ampliaciones de las existentes, paralizando también los expedientes que están iniciados. También exigen evaluar de manera "estratégica" el sector, mirando el impacto acumulado de los diferentes modelos de producción. Asimismo, solicitan reducir de forma "gradual" la ganadería intensiva hasta llegar a un 50% menos de lo actual para el año 2030.

De cara al consumo, piden un etiquetado "claro y homogéneo" que permita a los compradores identificar "procedencia y modelo de ganadería" de los productos que adquieren. Finalmente, solicitan una reunión de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo, para abordar la problemática.

"Es hora de que nos escuchen", explica Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop, "no podemos dejar que se muera el debate sobre el modelo de ganadería industrial, sobre sus nefastas consecuencias para el planeta y para la España rural sin llegar a un compromiso claro de acción".

Los colectivos aseguran que la ganadería industrial contribuye a la contaminación del aire y del agua y piden de manera urgente "acciones valientes y contundentes" para acabar con ella. En el texto, explican que en 2020 fue la responsable del 94% de las emisiones, que es el tercer emisor de gases de efecto invernadero y es la culpable de la contaminación media por nitratos de las aguas subterráneas.

"En muchos pueblos ya no podemos ni beber agua del grifo y en otros la estamos bebiendo contaminada sin saberlo. ¡Basta ya de palabras y polémicas! Queremos compromisos serios para acabar con este grave problema", añade Lozano.

La ganadería industrial, subrayan los firmantes, también favorece a la despoblación del medio rural. Lo hace por "su alta mecanización", además de por los "graves efectos" que tiene allá donde se instala, como es el aumento de los malos olores, de las aguas contaminadas o de la cantidad de moscas.

Por último, inciden en que este tipo de explotaciones van en contra del bienestar animal: "En la ganadería industrial son prácticas legales las mutilaciones sin anestesia o mantener durante meses a animales en jaulas tan minúsculas que no pueden ni darse la vuelta", denuncian.

"¡Basta ya de palabras y polémicas! Queremos compromisos serios para acabar con este grave problema", dice la portavoz de la Coordinadora. Las organizaciones recalcan su apoyo a la ganadería extensiva, que cumple los cánones con los que se busca "reducir la huella ambiental de las actividades económicas", además de garantizar "la mejora del bienestar de los animales".

A esta carta se han sumado más de 800 organizaciones y colectivos, como por ejemplo la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, ADDA, Amigos de la Tierra, Compassion in World Farming, Ecologistas en Acción, Food and Water Action Europe, Greenpeace, Justicia Alimentaria, SEO Birdlife, WWF España, Juventud por el Clima-Fridays for Future España, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico o el Colegio Profesional de Geografía en Castilla y León.

También se han adherido al documento más de 500 profesionales del ámbito agrícola, ganadero, de la docencia, de la práctica médica y veterinaria, de la investigación, de la ingeniería o de la abogacía, entre otros muchos.