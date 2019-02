Álvarez (UGT) pide a Sánchez que cumpla sus compromisos con los sindicatos

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla sus compromisos con los trabajadores y los sindicatos" y no acabe la legislatura sin que se desmonten "aspectos fundamentales de la reforma laboral del PP".

Álvarez, quien ha participado en Pamplona en la apertura de una exposición sobre el 130 aniversario de la fundación del sindicato, ha pedido que, antes de que acabe la legislatura, se publiquen en el BOE aspectos que están "prácticamente cerrados con el Ministerio de Trabajo".

Se trata, ha explicado a los medios de comunicación, de los acuerdos sobre la prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa, la recuperación de la ultraactividad de convenios y la restauración del control horario en las empresas.

El dirigente de la UGT ha hecho un llamamiento especial a las izquierdas, que, a su juicio, "a la hora de tomar decisiones van a tener que pensar más en la gente y menos en las conveniencias políticas. Si no, no es posible que las izquierdas puedan protagonizar los cambios que necesita el país".

"Yo creo que sería bueno que hagan examen de conciencia, porque no aprobar los Presupuestos Generales del Estado ha representado la pérdida de una magnífica oportunidad para cambiar el ritmo de las cosas", ha declarado.

También ha instado al Gobierno del PSOE a derogar la reforma de pensiones de 2013, "más allá de que la comisión del Pacto de Toledo llegue o no a acuerdos", y se vuelva al sistema de 2011, porque la UGT, ha dicho, no firmará ningún acuerdo que no se base en esa premisa.

El Gobierno, ha indicado, debería "aprovechar los dos consejos de ministros que quedan" para aprobar la derogación de la reforma de 2013 y "en la próxima legislatura tendremos ocasión de tomar medidas para que el sistema de pensiones de nuestro país tenga una situación de equilibrio presupuestario".

Tras resaltar que España gasta en pensiones menos del 10 % del PIB, cuando Alemania gasta casi el 13 %, Francia pasa del 14 % e Italia, del 15 %, ha afirmado que no hay "un problema de gastos, sino de ingresos" de la Seguridad Social.

Sobre el rechazo de PP, Ciudadanos y Unidos Podemos a la oferta del PSOE para tratar de salvar el Pacto de Toledo con un acuerdo de mínimos, ha subrayado que nadie le va a sacar, "por el último segundo, una palabra contra Podemos".