Bruselas acuerda la reducción de un 37,5% en las emisiones de CO2 en coches para 2030

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el lunes por la noche un acuerdo sobre las emisiones de CO2 para automóviles y camionetas ligeras en la UE para el periodo posterior a 2020: las emisiones de los automóviles nuevos tendrán que ser un 37,5% más bajas en 2030 en comparación con 2021, y las emisiones de las nuevas camionetas tendrán que ser un 31% más bajas.

El vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maroš Šefčovič, ha afirmado: "El acuerdo es otro paso en la adopción del Acuerdo de París, pero también otro paso decisivo para apoyar la competitividad a largo plazo de la industria europea, ya que esto estimulará la inversión en baterías y otras tecnologías clave. Estamos enviando una señal política clara a la industria, los inversores, los clientes y las autoridades. Nuestro objetivo final es que los mejores automóviles, los más limpios y los más competitivos se produzcan en Europa, que usen la mejor infraestructura y la más moderna, y que reduzcamos la contaminación del aire".

Another deal!! This time on #CO2cars. We reached a compromise to cut emissions from cars (by 37.5%) and vans (by 31%) by 2030. With these ambitious targets, Europe is once again showing how to turn the #ParisAgremeent and #COP24 into action. pic.twitter.com/26HNfcHQiY