El Gobierno pacta un aumento del dinero contra la violencia machista en una semana de movilización feminista

PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias han pactado un incremento de 50 millones de euros en la financiación directa de la Administración General del Estado del pacto contra la violencia machista. El acuerdo está destinado a aumentar la partida de prevención integral contra la violencia de género, que ya se había incrementado un 24% respecto al año pasado, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Ejecutivo a principios de abril.

El pacto se plasmará a través de una enmienda conjunta que se llevará a votación en el pleno del Congreso de la próxima semana. Una partida "adicional", defienden los populares, "sin perjuicio de la aportación que tienen que realizar las Comunidades Autónomas y Entidades Locales", explican en un comunicado.

Una vez más, como ya hiciera en los PGE, el Gobierno incrementa el importe gestionado directamente por la Administración General del Estado –de 80 millones de euros en un principio, en los que se incluye la partida de prevención integral–, pero sigue sin habilitar financiación directa para las autonomías y los ayuntamientos, tal y como reivindican la oposición y los colectivos feministas, que esta semana han salido a la calle para reivindicar los compromisos del pacto.

Y es que el documento acordado en el Congreso consignaba un aumento de 200 millones al año a través de los PGE: el incremento de 80 para gestionar directamente por la Administración central –y que ahora se incrementa en 50 más– y una transferencia a las comunidades y a los ayuntamientos de 100 y 20 millones respectivamente. Esta última parte fue supeditada por el Ejecutivo al sistema de financiación autonómica. Los 120 millones, decía el proyecto de PGE, deberán ser incluidos por los entes territoriales "en sus presupuestos" para "lo cual contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".

Los grupos que han acordado el incremento "invitan" al resto a "sumarse", pero el PSOE y Unidos Podemos han acogido con indignación el acuerdo. El Gobierno "sigue bloqueando la transferencia directa para las comunidades autónomas y los ayuntamientos tal y como nos comprometimos en el pacto. Que no desbloqueen estos fondos es una temeridad", explica la portavoz de igualdad Ángeles Álvarez. De esta manera, "sigue haciéndoles responsables de desembolsar unos fondos que no han negociado y que el Gobierno parece que comprometió en su nombre usurpando competencias que no son suyas".

La diputada y secretaria de Feminismos, Interseccional y LGTBI en Unidos Podemos, Sofía Castañón, asegura que este acuerdo viene a demostrar "que el Gobierno nos ha estado mintiendo porque no estaban esos 200 millones. Ahora comprobamos que en el mejor de los casos habrá 50, pero sin recursos no hay políticas feministas ni lucha contra la violencia machista". "Para llegar a acuerdos para rescatar autopistas con miles de millones no tienen ningún problema", ha señalado la parlamentaria, que hace hincapié en que "esto es lo que le importa al Gobierno la libertad, la seguridad y la ciudadanía de pleno derecho de las mujeres".

Hace unos días, decenas de ciudades de toda España acogieron manifestaciones bajo el lema C ompromiso = Presupuesto. Contra las violencias machistas para exigir al Ejecutivo el dinero comprometido. A la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les preguntan las asistentes: "¿Cuánto valen las vidas de las mujeres?".