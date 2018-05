El feminismo exige en la calle al Gobierno el dinero comprometido para el pacto contra la violencia machista

Las mujeres vuelven a salir a la calle. Casi 200 organizaciones feministas de toda España han convocado, para este 16 de mayo, una movilización bajo el lema Compromiso = Presupuesto. Contra las violencias machistas. Su objetivo principal es reclamar al Gobierno la financiación comprometida para dotar de medios al pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre.

Una dotación de 200 millones que el gobierno del PP ha reducido como transferencias directas a 80 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), confiando el resto –los 120 dirigidos a CCAA y ayuntamientos– al sistema de financiación autonómica, algo que no estaba recogido en el pacto. Una situación agravada por las negativas del Ejecutivo a habilitar un crédito extraordinario para poner en marcha las medidas del pacto cuanto antes, tal y como le exigen desde su aprobación las organizaciones feministas y los partidos de la oposición.

La manifestación se ha replicado en más de 40 ciudades en todo el territorio. En Madrid, ha arrancado a las 19 horas del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde las convocantes han comenzado leyendo el manifiesto. A la ministra Dolors Montserrat, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les preguntan: "¿Cuánto valen las vidas de las mujeres?".

Durante la lectura del manifiesto las mujeres han construido un muro simbólico con cajas de cartón al que deben enfrentarse y que después han derribado: desde violencia mediática hasta discriminación laboral, esclavitud sexual, feminicidios o misoginia. Por eso, han hecho un llamamiento a la unidad con el objetivo de "derribar muros" al tiempo que acusan a Rajoy de "robar el dinero" del pacto de Estado contra la violencia machista. "Nos prometieron 200 millones al año durante los próximos 5 años y este primer año ya hemos visto que no van en serio", lamentan.

"No es una prioridad"

"De todas las promesas incumplidas, esta tiene una urgencia especial. Incluso más mujeres que denuncian están desprotegidas", indica Marta Torres, una de las manifestantes. "Nos están matando todos los días", denuncia Helena Barea. Está jubilada lleva saliendo a la calle por los derechos de las mujeres "desde el adulterio". "Parecía que habíamos avanzado, pero ahora estamos volviendo atrás", dice.

El cumplimiento presupuestario del pacto, que las manifestantes consideran escaso supone, entre otras cosas, poder invertir en "formar a jóvenes contra el machismo, a los médicos en el trato igualitario, a los medios de comunicación, a que todos los mensajes no seas machistas" y a luchar "contra la trata de mujeres y la prostitución", sostiene Charo González. Ella acusa al Gobierno de "hacer lo que quiere": "Ni siquiera cumplen lo poco a lo que se comprometieron".

Vergonzoso también les parece el lazo morado que cuelga sobre la fachada del ministerio de Sanidad, de dónde ha partido la marcha. "Es eso, fachada", recalcan un grupo de compañeras del Colectivo Diversas de Navalcarnero. "Es indignante que lo pongan cuando llevamos 230 días con el pacto firmado y no ha pasado nada", continúan. De la ministra, poco que decir: "Ser feminista no se dice, se practica", explica Eva Díaz de Terán. De fondo, la multitud corea "menos lacitos y más euritos".

La falta del dinero se debe, según Eva a que "la política social no es prioritaria para el Gobierno y, cuando algo no es prioritario, se aplaza". ¿Por qué? "Porque esto no le afecta a la gente que está en el poder. Básicamente, porque son hombres", reflexiona.

Protestas contra la sentencia de 'la manada'

Entre gritos de "Rajoy, trolero, nos robas el dinero" o "la ministra de Igualdad no se ve, ¿dónde está?" las asistentes han recorrido una de las principales vías madrileñas, el Paseo del Prado, hasta desembocar en la plaza del Congreso de los Diputados, donde han realizado una performance en la que varias mujeres tumbadas en el suelo han simulado a las mujeres asesinadas por violencia machista.

Durante la marcha también se han escuchado voces contra la sentencia que condena a 'la manada' a nueve años de cárcel por abuso sexual con prevalimiento. Un fallo que ha sacado a la calle masivamente a las mujeres en las últimas semanas. "Es nefasta, vergonzosa e injusta" recalca Rosa Manrique. Ha acudido a la manifestación acompañada por María Jesús Mateo, quien razona que "hace falta educación en violencia machista en jueces, en fiscales y desde pequeños, pero si no hay dinero...". Para su amiga, "el machismo va mucho más allá de cuatro impresentables: es educación".

Carteles de la manifestación en Madrid / David Noriega

Con casi 1.000 mujeres asesinadas en los últimos quince años, en el manifiesto las organizaciones feministas instan a presionar en las calles a un Gobierno "machista, indolente y que nos engaña" para que cumpla su "promesa de mínimos": 200 millones que "aún siendo insuficientes, servirían para responder a parte de las 213 medidas del pacto".

El pacto de Estado contra la violencia machista tiene como objetivo, precisamente, prevenir este tipo de violencia contra las mujeres desde todos los ámbitos: desde el educativo hasta el sanitario, pasando por la judicatura o la atención a las víctimas. En concreto, de esos 120 millones que no se contemplan en los presupuestos, 100 irían destinados a prevención educativa y sanitaria y los otros 20 a una mayor atención jurídica, psicológica y social de proximidad.