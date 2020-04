Madrid busca a los sintecho de Barajas para acogerlos y evitar contagios

El Ayuntamiento de Madrid busca a las personas sin hogar que hasta ayer dormían en el aeropuerto de Barajas para darles acogida y evitar focos de contagio y pide coordinación entre administraciones, ya que acusa al Gobierno de desalojar a cerca de 80 personas sin dar aviso al Consistorio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes que se valoren "todas las circunstancias" antes de acometer este tipo de acciones.

"Es cierto que no es una situación adecuada que puedan estar en el aeropuerto de Barajas, no es menos cierto que el aeropuerto de Barajas en estos momentos prácticamente no registra actividad", ha afirmado el regidor madrileño en declaraciones remitidas a la prensa desde el tanatorio de la M-30.

Si el Ayuntamiento debe habilitar nuevos recursos -tras haber creado 300 plazas entre Ifema y el polideportivo Marqués de Samaranch, además de las de la campaña de frío y los albergues- es "imprescindible" que el desalojo se "comunique con antelación para evitar posibles situaciones de focos de contagio" y "vulnerabilidad social extrema".

El Consistorio madrileño busca ahora localizarles a través del Samur Social para "reasignarles en los distintos recursos".

Martínez-Almeida ha subrayado que ahora es "más importante que nunca" que "es tipo de cuestiones que tienen un enfoque humano muy importante" se puedan hacer con coordinación entre administraciones.

El Ayuntamiento de Madrid expresó ayer su "malestar" por el desalojo de personas sin hogar en el aeropuerto, mientras que fuentes policiales negaron que se tratase de un desalojo y aseguraron a Efe que únicamente se les invitó a abandonar la terminal.