Pastoral Afropanameña entregará al papa texto sobre la situación de los afro

La Pastoral Afropanameña anunció hoy que presentará al papa Francisco durante su próxima visita al país centroamericano un informe sobre la situación de la población afrodescendiente en el país y en Latinoamérica.

"Nuestra intención es que podamos salir de aquí con un documento, una proclama, que pueda ser escuchada por todos, inclusive por el mismo papa", dijo este viernes la secretaria ejecutiva de Comunicación de la Conferencia Episcopal Panameña y miembro de la Pastoral Afropanameña, Eunice Meneses.

Meneses fue una de las encargadas de inaugurar el Foro JMJ Afrodescendiente, uno de los eventos previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Panamá entre el 22 y el 27 de enero y que reunirá a miles de jóvenes de todo el mundo con el pontífice.

El foro, que se extenderá hasta el domingo, reúne a cerca de 200 jóvenes y líderes religiosos afrodescendientes, que analizará la situación actual de la población negra en materia de salud, educación, trabajo y justicia.

"Somos alrededor de 200 millones de afrodescendientes (en Latinoamérica), de los cuales el 80 % está en situación de suma pobreza", indicó Meneses.

Según un informe de la ONU de 2015, el 12,3 % de la población afrodescendiente de Panamá vive sumido en la pobreza o en condiciones de vulnerabilidad.

De hecho, las provincias más deprimidas del país, Darién, Bocas del Toro y Colón, son las que tienen más población negra.

La Pastoral Afropanameña es una institución perteneciente a la Arquidiócesis de Panamá, que reúne a religiosos y feligreses afrodescendientes de todo el país.

Los asistentes al foro también evaluarán el estado de los censos demográficos en la región y debatirán sobre su importancia como herramienta para la creación de políticas públicas que solucionen la problemática de la comunidad negra.

"Tenemos que visibilizarnos, porque lo que no se ve y no se habla, no existe", agregó Meneses.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá hay actualmente 586.221 afrodescendientes, lo que representa un 14,9 % de la población total.

El dato no convence a los movimientos sociales, que se muestran muy críticos con las estadísticas estatales porque para ellos los afrodescendientes representan al menos un tercio de la población total.

La JMJ es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica, que se organiza cada tres años y que por primera vez se celebra en Centroamérica, una región que solo ha sido visitada por el papa Juan Pablo II en 1983 y 1996.

La agenda del papa Francisco, que llegará al país el 23 de enero, incluye misas masivas y reuniones con el Gobierno panameño y el obispado centroamericano, además de visitas a un penal para jóvenes y a un albergue social regentado por la Iglesia.

La Conferencia Episcopal Panameña informó en noviembre que ya hay 226.000 peregrinos inscritos y cerca de 5.000 periodistas acreditados que participarán de la cita religiosa.