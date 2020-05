Sanidad eleva ahora a 27.117 el total de fallecidos por la pandemia, 283 más que ayer

España ha registrado 194 nuevos contagios en el último día y 35 muertes con COVID-19 en la última semana, según los datos publicados este martes por la tarde por el Ministerio de Sanidad. Desde ayer, cuando se informó de 132 contagios y 50 muertes, la forma de contabilizar los decesos ha pasado de basarse en la fecha de "notificación" a la fecha efectiva de defunción, un importante cambio que, según el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "nos permite saber lo que está pasando ahora".

Esta nueva forma de ofrecer el informe diario de datos provocó que se diera un descuadre en el número total de fallecidos, que ayer disminuyó casi 2.000 personas hasta los 26.834 y que hoy vuelven a incrementarse hasta los 27.117 al añadir de nuevo 283 muertes. Simón ha explicado en la rueda de prensa de hoy que la última cifra total de fallecidos hay "casos antiguos a los que había que adjudicarles fecha de defunción, porque inicialmente se habían notificado sin fecha", y por eso las estadísticas se están actualizando. Seguirá el proceso los próximos días "porque quedan cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia". Algunos, que eran sospechosos de coronavirus pero que no se ha confirmado, podrán ser retirados. Pero la cifra total "no hace un cambio fundamental" y "no modifica lo que ahora nos interesa: valorar la evolución de los 7 días últimos, lo más próximo posible", que es lo importante "en el proceso de desescalada".

De los 194 casos diagnosticados de coronavirus, 115 se encuentran en Catalunya y 43 en Madrid, regiones que llevan días ajustando datos desfasados respecto a los que proporciona Sanidad, ya sea cambiando los números definitivos o aportándolos con retraso. También existen comunidades autónomas que, según Sanidad, no han tenido ningún contagio en las últimas 24 horas. Estas serían Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Ceuta, Melilla y Murcia.

Aunque el número de personas hospitalizadas en los últimos 7 días se mantienen en 256, los mismos que ayer, sí que ha cambiado el total: han incrementado en 123.182, lo que hacen 743 más que en el anterior informe. En cambio, los ingresos en totales en UCI se sitúan en 11.364 con una novedad: 13 comunidades autónomas no han contabilizado ningún nuevo paciente en la unidad de cuidados intensivos en los últimos 7 días. La región que en este caso estaría más afectada sería Andalucía, con 4 ingresos en UCI de los 12 totales.