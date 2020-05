Sanidad elimina casi 2.000 fallecidos del balance total tras una revisión de los casos

El Ministerio de Sanidad ha facilitado pocos minutos después de las cinco de la tarde los datos acerca de contagios y muertes por COVID-19 en España. El número de nuevas muertes es de 50, una cifra que según el informe se refiere a los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días y que contrasta con los 70 decesos en un solo día notificados notificados ayer.

También destaca que el número total de fallecidos ha cambiado de 28.752 a 26.834, una variación de casi 2.000 personas que el Ministerio de Sanidad atribuye a "una validación individualizada de los casos". Con esta revisión, Catalunya pasa a tener un total de 5.575 muertes (1.126 menos), Madrid a 8.686 (291 menos) y Castilla La Macha a 2.788 (152 menos).

La tendencia continúa a la baja, ya que se cumple más de una semana con menos de 100 fallecimientos. De las 50 muertes notificadas en esta ocasión (que se refieren a las defunciones en los últimos 7 días), 9 se han dado en La Rioja, otras 9 en Galicia y 7 en Baleares, siendo estas tres las comunidades más afectadas.

También hay 132 contagios nuevos, una cifra también menor a la de ayer cuando se dieron 246, y se eleva el total de casos confirmados a 235.400. En este caso la comunidad con mayor número es Catalunya con 89, aunque esta región lleva días dando datos desfasados respecto a los que proporciona Sanidad, ajustando números o aportándolos con retraso, debido a que cuentan los decesos con criterios distintos a los del Ministerio. Madrid, que esta vez solo ha señalado 18 nuevos contagios, también ha estado modificando sus datos definitivos en anteriores informes.

Este es el primer lunes en el que toda España se encuentra en fase 1 que, entre otras cosas, suponía la reapertura terrazas. En el caso de Barcelona, se encuentran a medio gas y el gremio de restauración calcula que solo el 20% de los locales han levantado la persiana. La mayoría han optado por no abrir aún y, de los pocos que estaban abiertos, muchos no han llenado sus mesas a primera hora. El caso contrario se da en Valencia, donde se han vivido situaciones en las que no se respetan la distancia de seguridad ni el aforo máximo en una zona de ocio de gran afluencia y para la que ahora se ha anunciado un expediente sancionador.