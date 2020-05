El desfase en los datos sobre Catalunya: Generalitat y Ministerio cuentan los muertos de formas distintas

La diferencia entre el balance diario de fallecidos con coronavirus de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Sanidad ha sido una constante en los últimos días. Hasta este viernes, según Sanidad, se habían registrado en Catalunya 6.656 fallecimientos con coronavirus, de los que solo tres correspondían a las últimas 24 horas. Sin embargo, los decesos son 632 más de los publicados este jueves, ya que Catalunya ha notificado más fallecidos de días previos a los que todavía está pendiente de asignarse fecha de defunción.

Fuentes de la conselleria de Salud han defendido que los 632 fallecimientos adicionales publicados este viernes "ya estaban incluidos" en el balance diario de decesos que realiza el departamento, y que arroja casi el doble de fallecidos –11.766– que el registro del Ministerio. El motivo es que ambas administraciones cuentan los fallecidos de forma distinta. Se trataría pues, según la conselleria, de un retraso en la actualización del registro de Sanidad, no que ahora se hayan descubierto decesos de los últimos días.

Los 6.656 muertes con coronavirus que contabiliza el Ministerio de Sanidad en Catalunya corresponden a decesos confirmados por prueba PCR. Por contra, dentro de los 11.766 fallecidos que le reportan las funerarias a la Generalitat a diario se incluyen tanto los confirmados con una prueba como los posibles casos de coronavirus por su cuadro clínico, pero que no se les ha podido realizar una PCR.

De los 11.766 fallecidos con coronavirus en Catalunya que contabiliza la Generalitat, 6.571 han muerto en un centro hospitalario, 3.917 en residencias, 772 en un domicilio o un centro sociosanitario y el resto no son clasificables por falta de información.

"El número de muertos que da la Generalitat es el que entregan a diario las funerarias al sistema de Salud Pública, y el que da el Ministerio son datos más antiguos porque la Generalitat ha hecho un esfuerzo para tener los datos más actualizados", defendió hace una semana la consellera de Salud, Alba Vergés, al ser preguntada por el desfase entre ambos registros.

Choque por los casos nuevos

Además de las diferencias entre el número de fallecidos, Ministerio y Generalitat han chocado este viernes respecto a los nuevos casos de coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que "sorprenden" y "preocupan" las últimas cifras facilitadas por Catalunya sobre nuevos positivos. En las últimas 24 horas la Generalitat ha comunicado 150 nuevos diagnosticados de coronavirus y este jueves no envió los datos por "problemas en la validación".

Según los datos del Ministerio, en conjunto en Catalunya hay 57.036 casos positivos, mientras que la Generalitat cuenta 64.037. La diferencia se explica porque mientras el Ministerio solo clasifica como positivo los casos confirmados por PCR, la Generalitat añade los validados por test rápido.

"Catalunya estaba evolucionando y notificando bien hasta no hace mucho. A nosotros mismos nos ha sorprendido”, ha dicho Simón, que ha explicado que la situación está vinculada a una zona concreta –que no ha identificado– y no a toda la comunidad. "Si no se soluciona este problema en los próximos días, entiendo que en los niveles más altos tendrán que resolverlo”, ha añadido.

Fuentes de la conselleria de Salud han negado la existencia de un nuevo brote concentrado en una zona concreta de Catalunya, y han afeado a Simón que no lo mencionara en la reunión bilateral que mantuvieron este jueves. "Si hubiera una 'zona concreta' la conselleria sería la primera interesada en alertar de ella por el bien de todos", han añadido las mismas fuentes.

"El Ministerio solo recibe datos y los interpreta pero quién conoce la realidad epidemiológica es la Generalitat", han agregado desde la conselleria de Salud.