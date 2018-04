La URJC suspende al responsable del máster de Cifuentes y expedienta a la funcionaria que cambió sus notas

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones como medida cautelar a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público responsable del máster, adscrito a la Universidad. La Universidad ha abierto asimismo expediente disciplinario a la funcionaria que cambió las notas de dos asignaturas a la presidenta madrileña en 2014, dos años después del curso académico en el que se matriculó, Amalia Calonge.

La URJC también abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades".

Así lo ha anunciado el rector en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se ha celebrado esta misma mañana, donde también se ha adelantado el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad. El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.

Álvarez Conde es el catedrático que avaló a Cristina Cifuentes el día en que eldiario.es publicó que las notas de la presidenta de Madrid habían sido retocadas dos años después de acabar el curso en el que se matriculó. Fue presentado como director del máster aunque, en realidad, no lo era. Después admitió que el acta del trabajo fin de curso de Cifuentes que apareció como prueba era falsa. Las firmas de, al menos, dos de las profesoras que allí aparecían eran falsas. Las interesadas, Alicia López de los Mozos y Clara Souto admitieron que tal tribunal nunca existió.

La funcionaria y la presidenta

Amalia Calonge es la funcionaria que entró en el sistema informático en 2014 y cambió las calificaciones de Cristina Cifuentes. Dos materias pasaron de no presentado a notable. Pero, además, Cifuentes intentó que Calonge le recogiera el título de ese máster en 2017. No quería la política ir en persona a los servicios administrativos de la Universidad. No pudo ser ya que ese trámite precisa de un poder notarial.

Así que Cristina Cifuentes aprovechó un acto oficial en la Universidad al que acudió como presidenta regional para retirar el diploma. ¿Quién la acompañó? Amalia Calonge. Bastante contacto para alguien a quien, en primer lugar, aseguraba no conocer aunque luego admitió Cifuentes que en la universidad se conoce a mucha gente. Tanto como para que las dos se tomaran una fotografía el día en que, definitivamente, se retiró el título. Una imagen que Calonge utilizó como perfil de su cuenta de Whatsapp hasta que eldiario.es desveló su implicación en el máster de Cifuentes.