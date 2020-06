Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

En la misma línea que Casado, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido también a la "propaganda" del Gobierno al preguntarle si considera que España sale "más fuerte" de la emergencia sanitaria. "Podemos salir más fuertes con unidad", le ha dicho el presidente. "Nos han traído la ruina récord en paro, en víctimas de ERTE que no han cobrado, récord en colas kilométricas de comedores sociales, récord en los autónomos que no cobraron, récord en la huida de depósitos de España por culpa de su vicepresidente y récord que no constato pero pronostico en el efecto llamada a la inmigración", ha advertido Abascal.

El líder de la extrema derecha también ha acusado a Gobierno de "traer división". "A la clásica división por sexos, ahora nos traen la división por barrios y también por edades, no todas las vidas importan", ha proseguido Abascal que ha culpado a Iglesias de los "18.000 ancianos que han muerto en la pandemia", a pesar de que la gestión de la residencias está en manos de las comunidades autónomas.

Abascal ha terminado acusando al Gobierno de "atacar" a la Corona que "no puede defenderse". Sánchez ha ignorado la mayoría de acusaciones del lider de la extrema derecha, al que ha alineado con Casado: "Tienen la misma intervención, el mismo guión, publican el mismo libro, aunque usted lo hace con tapa dura".

Informa Irene Castro.

Leer más.