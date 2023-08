Un afiliado a la Federación denuncia a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por su beso a Jennifer Hermoso

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido denunciado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por besar en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso contra su voluntad. La conducta de Rubiales se produjo durante la ceremonia de entrega de medallas tras proclamarse la selección femenina campeona del mundo el pasado domingo en Australia, algo que la jugadora reconoció públicamente que no le había gustado.

La denuncia, presentada por Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) y afiliado a la RFEF, acusa a Rubiales de “incumplimiento de la Ley 39/2022 del Deporte por el acto sexista del beso en la boca de Rubiales hacia la jugadora de fútbol de la Seleccion Femenina Jennifer Hermoso en la entrega del trofeo de Mundial Femenino 2023. Según la Disp[osición]. Final 1ª de dicha ley, 'se trata de un acto sexista intolerable en el deporte'”, se lee en la denuncia. También se menciona en el texto el protocolo contra el acoso de la RFEF, que recoge específicamente “besar a la fuerza” como un comportamiento relacionado con la violencia sexual.

Ahora, corresponde al recién nombrado presidente del CSD, Víctor Francos, trasladar dicha denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que este, en su caso, incoe expediente sancionador a Rubiales y escuche a las partes. El TAD es el único organismo ajeno a la asamblea de la propia federación que puede destituir a Rubiales.

Se da la circunstancia de que una denuncia de Galán tumbó al anterior presidente de la Federación, Ángel María Villar, en aquella ocasión por un problema con las elecciones. El denunciante ha explicado a este periódico que ha presentado la denuncia porque está convencido de que Rubiales no va a dimitir motu proprio: “Ha estado en situaciones peores” y no lo ha hecho.

Galán, como muchos juristas, sostiene que el caso podría abordarse desde el punto de vista penal, pero al haber sucedido fuera de España solo la interesada (Jennifer Hermoso) o la Fiscalía pueden actuar. La decisión está en manos del presidente del CSD, que podría enterrar la denuncia, pero Galán cree que como cargo nombrado por el Gobierno no sería admisible que no la trasladara cuando “la vicepresidenta del Gobierno [Yolanda Díaz] está pidiendo la cabeza de Rubiales. Ya no solo son los colectivos o Miguel Galán, los propios socios de Gobierno lo están haciendo”, zanja.

Tras el hecho en sí, Rubiales primero defendió sus acciones como algo natural y llamó “gilipollas” y “tontos del culo” a quienes le habían criticado. Al día siguiente la RFEF publicó un vídeo en el que el máximo mandatario del fútbol español se disculpaba a su manera, incluyendo a Hermoso en el asunto como si hubiera participado activamente de alguna manera, hablando de “dos partes” y pidiendo perdón “si alguien se ha sentido ofendido”.