Ancelotti, sobre el beso de Rubiales: “No me ha gustado. Como comportamiento no ha sido el de un presidente de una Federación”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha afirmado este jueves que “como ciudadano” no le gustó el comportamiento que tuvo el presidente de la Federación, Luis Rubiales, con la futbolista Jennifer Hermoso y ha señalado que no le parece propio de su cargo, aunque no ha querido posicionarse sobre si debería dimitir.

El presidente del Getafe, el primero en pedir la dimisión de Luis Rubiales: "No puede estar ni un minuto más"

“Es un tema delicado. Como ciudadano, como a la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. Solo esto. Creo que como comportamiento no ha sido el comportamiento de un presidente de una Federación”, ha asegurado este jueves tras ser preguntado en rueda de prensa. No ha querido pronunciarse sobre si Rubiales debería presentar su dimisión y ha remitido a la decisión que tomen al respecto los organismos competentes.

Cuestionado por si se ha sentido “cómodo” como entrenador “viendo la actitud” que ha tenido el mandatario de la Federación esta semana, ha respondido que este comportamiento “no le afecta” en su vida personal. “Tengo la idea muy clara de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que comportarme. Yo soy consciente de que tengo una responsabilidad social por ser el entrenador del Real Madrid. Me quedo con lo que tengo que hacer yo, no me permito juzgar lo que hacen otros”, ha insistido.

Al beso forzado de Rubiales se suma que después intentó —sin éxito— que la jugadora apareciera en el vídeo en el que el presidente de la Federación ofreció excusas y una ambigua disculpa por su comportamiento. Según una información de Relevo, además, las declaraciones que recogía un primer comunicado de la Federación atribuidas a Jennifer Hermoso —en las que exculpaba a Rubiales— no fueron realizadas por la jugadora y habrían sido redactadas por el departamento de comunicación del organismo.

El presidente del Getafe: “No puede estar un minuto más en el cargo”

El presidente del Getafe, Ángel Torres, fue ayer el primer responsable de un equipo de la máxima categoría del fútbol español en pedir la dimisión de Rubiales al frente de la Federación. “No puede estar un minuto más en el cargo”, dijo Torres.

El presidente del Getafe afirmó que las imágenes del beso que dio Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso “son claras” y ha recordado que el presidente de la Federación llamó “gilipollas” a todo el país, según sus palabras. “Se tiene que condenar y este hombre no puede estar ni un minuto más. El Consejo Superior de Deportes tiene que tomar medidas y abrir un expediente y sancionarle. Hay un Mundial de 2030 que ya tiene la imagen dañada”, señaló.