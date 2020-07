BobPop, Alicia Ramos, Paloma del Río... Los grandes momentos del 'Orgullo Diario Fest'

Con motivo de la celebración del Orgullo 2020, una celebración extraña marcada por la falta de eventos en las calles, desde eldiario.es hemos querido invitar a referentes del mundo LGTBI a charlar con nosotros y nosotras sobre el estado del colectivo.

Han sido cinco días de conversaciones y debates, de activismo y canciones. Si te perdiste alguno de nuestros directos en Instagram no te preocupes, porque aquí recopilamos todos los vídeos para que puedas ver los que más te interesen.

Los Javis : "Los que tenemos voz debemos ser responsables y utilizarla"

Abrieron el cartel desde Vertele Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como "Los Javis". Los directores de Veneno, quisieron aprovechar el Día del Orgullo para estrenar el segundo capítulo de la serie. En esta entrevista con Laura García Higueras explican la importancia de dar visibilidad al colectivo trans delante y detrás de las cámaras.

En el caso de su serie, Javier Calvo celebra ver que "historias como la de Veneno tienen su hueco, tienen éxito y buenas críticas. Hay que demostrarlo, y lo estamos demostrando", y valora especialmente que gracias a ella "se ha dicho basta ya de invisibilizar a los actores y actrices trans".

BobPop: "La gran trampa del neoliberalismo fue encontrarnos perdidos y decirnos que el dinero nos iba a redimir"

BobPop, escritor, columnista y presentador, descubrió que era "marica" (sic). a los 12 años leyendo a Lorca. En un momento en el que los referentes escaseaban, se descubrió a sí mismo entre poesía, personajes de ficción y viejas enciclopedias.

En esta entrevista con Álvaro Medina, charla sobre si los derechos alcanzados están en riesgo con el avance de la ultraderecha, BobPop aseguraba que "está en riesgo pensar que no está en riesgo". "Lo peligroso es pensar que todo está conseguido. Lo peligroso es que consideremos que la lucha ha terminado y que el objetivo era casarnos, alquilar un adosado y tener un perrete. El objetivo es entender que somos un colectivo muy variado donde tenemos que darnos apoyo y luchar para conseguir más libertades, y no solo las nuestras", añadía.

Paloma del Río: "Cada paso que dan los deportistas de élite es un paso para la sociedad"

Paloma del Río, periodista de RTVE y referente en el mundo del periodismo deportivo, charló con Laura García Hiqueras sobre deporte e inclusión, así como de los grandes retos que existen todavía en ese ámbito.

Del Río habló de los miedos y las dificultades que todavía se encuentran muchos deportistas para visibilizar su sexualidad, especialmente los se dedican a deportes de equipo. "Cada paso que dan los deportistas de élite es un paso para la sociedad", insiste Paloma del Río, que considera que los referentes en el mundo del deporte pueden ser de gran ayuda para que la gente -sobre todo en ciudades pequeñas- no sea señalada.

Rodrigo Cuevas: "No solo hay que tener derechos, hay que tener referentes"

El periodista David Noriega habló con el artista asturiano Rodrigo Cuevas, cantante y agitador folclórico, sobre la importancia de los referentes LGTBI.

En su último disco, Manual de cortejo, Rodrigo Cuevas homenajea a uno de estos referentes: Rambal, un vecino del barrio gijonés de Cimavilla, que fue asesinado en 1975. "Era una de estas personas que no quería o no podía ocultar lo que era y no le importaba mostrarlo públicamente", explicaba Cuevas que a continuación interpretó para todos los espectadores unas canciones, una de ellas dedicada precisamente a Rambal.

María Talaverano (Cariño): "La bisexualidad es la orientación que menos en cuenta se tiene"

El grupo Cariño es el responsable de uno de los himnos de nuestros tiempos: Bisexual. Una de sus autoras, María Talaverano, explicaba a Belén Remacha que la clave del éxito de esta canción es que "visualiza" la bisexualidad, pero en realidad su intención era "contar una historia normal": que a ella, que se definía como lesbiana hasta ese momento, le gustó un chico.

Además, defendió que la bisexualidad es la orientación que "menos en cuenta se tiene" y, junto a las personas trans, uno de los colectivos "menos aceptados": "Parece que te tienes que posicionar por uno o por otro (...) La gente te tiende a etiquetar".

Mili Hernández: "Las novelas me enseñaron a entender y a amar a las mujeres"

Con la librera y editora Mili Hernández, David Noriega charló sobre referentes literarios y su trayectoria como activista por los derechos LGTBI.

Siempre repite que la vida se la salvaron dos librerías: la Oscar Wild en Nueva York y la Gay's the Word en Londres. "Allí encontré esas novelas que me enseñaron a entender y a amar a las mujeres", explicaba la activista Mili Hernández. "Yo había recibido una educación heterosexista en una España en blanco y negro y esos libros me ayudaron a construirme como mujer lesbiana", nos contó. De regalo, nos llevamos tras la buena conversación un buen puñado de recomendaciones literarias. Aquí tienes la lista completa.

Carla Antonelli: "Los derechos humanos no se debaten"

La sección de entrevistas Confinados también se quiso sumar al Orgullo Diario Fest. El director de eldiario.es conversó con Carla Antonelli, diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE y primera mujer trans que ocupó un cargo electo en nuestro país, sobre la situación de los derechos LGTBI.

"Detrás de la palabra trans hay miles de personas. Es sádico e inhumano que se vapulee de esta manera a un colectivo que está señalado y estigmatizado desde hace décadas", lamentaba. "Los derechos humanos no se debaten, las personas trans no podemos ser un debate. Somos personas. Seres humanos. No debatimos una teoría, sino los derechos fundamentales de seres humanos", defendió enérgicamente Antonelli sobre la polémica por el argumentario difundido por el PSOE sobre la autodeterminación de género.

Rebeca Lane: "En Guatemala sigue habiendo feminicidios a parejas de lesbianas"

Rebeca Lane, rapera de Guatemala, charló con Moha Gerehou sobre la situación de los derechos LGTBI en Latinoamérica y nos contó cómo viven allí la celebración del Orgullo. "Cuando era más chavita para mi estas fechas significaban fiesta, salir y que viva la diversidad, pero siento que con los años he ido repensándolo", afirma Lane. "Es una celebración que viene de la reivindicación contra la violencia policial, de reivindicaciones de mujeres trabajadoras, trans racializadas",explicaba.

Añadía que "ahora esta fiesta ha sido muy cooptada por el capitalismo, que ha despolitizado lo que estas fiestas significan para las disidencias. En Guatemala sigue habiendo feminicidios a parejas de lesbianas".

Eduardo Rubiño: "No tiene sentido que no hagamos compatibles la lucha de las mujeres y la LGTBI"

Álvaro Medina entrevistó a Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Rubiño reconoce y critica una LGTBIfobia también presente en algunos sectores de la izquierda.

Así, hizo referencia al argumentario del PSOE: "No tiene sentido que no hagamos compatibles la lucha de las mujeres y la de las personas LGTBI. Cada lucha tendrá su autonomía y prioridades, pero no puede ser a costa de generar grietas irreconciliables, de pensar que el enemigo está al lado".

Olga de Dios: "Tenemos que preocuparnos por toda esa infancia que no encuentra referentes"

Olga de Dios, ilustradora infantil y autora, conversó con Marta Borraz sobre la importancia de educar en diversidad. "A las personas que presuponen la heteronormatividad de sus hijos, hijas e hijas, la educación en diversidad les va a dar la libertad de que decidan. Tenemos que preocuparnos por toda esa infancia que no encuentra referentes en su entorno próximo; tenemos que estar ahí como sociedad", defendió.

Junto al color de sus cuentos, las criaturas fantásticas que representan sus personajes son características. De monstruos de colores a una rana de tres ojos: "No son personajes que cumplan estereotipos sexistas o roles de género preestablecidos; son personajes libres con los que cualquier persona se puede sentir identificada y desarrollar empatía".

Alicia Ramos: "Hay que ser muy cruel para señalar a un colectivo precario y amenazado"

La cantante trans Alicia Ramos ha charlado con Ana Requena Aquilar sobre Vidas trans. Ramos, ha sido muy contundente en su crítica a aquellos que cuestionan que las mujeres trans sean mujeres. "Hay que ser muy cruel para señalar a un colectivo precario y amenazado. ¿Qué lobby ni qué lobby, si no tengo ni para comer?", aseguraba.

Desde su experiencia, ha cuestionado los métodos denominados "científicos" que se utilizan para diagnosticar una disforia de género. "Se usa un cuestionario elaborado en los años 50 en Minesota" y que las personas que tuvieron que evaluarla a ella "no estaban cualificados para ello".

Además, deleitó a los espectadores y espectadoras en Instagram con temazo final. No te lo pierdas.

Daniel Valero: "Invisibilizado sigue de alguna manera todo lo que no sea la G del colectivo"

Daniel Valero, más conocido como Tigrillo en las redes, conversó con Álvaro Medina sobre la importancia de romper tópicos y estereotipos que rodean al colectivo LGTBI.

El youtuber habló de la situación de los derechos LGTBI y señaló que sigue "invisibilizado de alguna manera todo lo que no sea la G del colectivo" y defendió que "en ningún momento en la comunidad LGTBI se ha intentado borrar la palabra mujer".

Tigrillo también repasó algunos conceptos que en ocasiones no se tienen muy claros como la diferencia entre género binario y género fluido.