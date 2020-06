Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, charla con Ignacio Escolar de casa a casa

Confinados también celebra la semana del Orgullo LGTBI. Este miércoles sacamos la bandera arcoíris al balcón para charlar con Carla Antonelli de casa a casa. El director de eldiario.es conversará con la diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, primera mujer trans que ocupó un cargo electo en nuestro país, sobre la situación de los derechos LGTBI.

La entrevista con la política y activista llega en medio de un encendido debate sobre los derechos de las personas trans, a raíz de un argumentario difundido por el partido socialista al que se ha opuesto de forma contundente.

Antonelli fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género de 2007, que posibilitó el cambio de nombre y sexo legal en el Registro Civil sin que fuera obligatoria una cirugía. Pero las personas trans reclaman que no sea exigido ningún requisito médico, algo que incluyen las leyes LGTBI y Trans que el Gobierno de coalición se ha comprometido a impulsar. Sin embargo, un argumentario interno del PSOE se posiciona contra esa posibilidad.

"Ni me representa ni se sostiene en base a lo que el PSOE ha defendido en los últimos 15 años. Me hiere y me ofende", contaba la política en una reciente entrevista en eldiario.es.

Con ella, Ignacio Escolar conversará sobre cuál es el estado de este debate en las filas socialistas en este momento y cómo ve el colectivo estas propuestas en una semana en la que el activismo LGTBI recuerda que todavía quedan muchas luchas pendientes.

Puedes dejar tu pregunta para Carla Antonelli en los comentarios de esta noticia o en el formulario de participación que encontrarás bajo estas líneas. El miércoles, a partir de las 17.30, podrás seguir la entrevista directo en eldiario.es, a través de Facebook Live y en Twitter, con Periscope. ¡Te esperamos!