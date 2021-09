El Brasil-Argentina de fútbol, parado por las autoridades sanitarias para deportar a cuatro jugadores

Las autoridades sanitarias de Brasil han parado el partido entre la selección del país y la Argentina para deportar a cuatro jugadores argentinos. Tras cinco minutos de partido, las autoridades han bajado al césped en busca de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía.

Los futbolistas juegan habitualmente en Inglaterra y según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, no habían informado de ello al entrar en Brasil, que exige que se haga una cuarentena tras venir del país europeo.

Los jugadores, según fuentes, habrían falsificado sus papeles y las autoridades de Brasil querían no solo que no jugaran el partido sino que fueran expulsados del país. Finalmente, con la mediación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ante la Confederación Brasileña y el Gobierno brasileño, la orden no se llevó a cabo y los jugadores pudieron ir al estadio, aunque el partido quedó suspendido poco después de arrancar.