Igualdad se abre a fusionar las leyes trans y LGTBI si el PSOE acepta la libre autodeterminación de género

El Ministerio de Igualdad acepta fusionar las leyes Trans y LGTBI en una sola, como ha pedido el PSOE, si la libre autodeterminación de género está en su articulado. Ha sido la respuesta que el departamento de Irene Montero ha dirigido a la propuesta hecha por tres de los colectivos LGTBI que han mantenido estos últimos meses conversaciones con ambos socios de Gobierno, y que les han lanzado el guante para "salir del escollo" en el que están las negociaciones, actualmente estancadas. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Chrysallis y Fundación Triángulo han planteado este martes lo que a su juicio es "una propuesta de consenso" y que ambos "cedan" en sus planteamientos iniciales: a Igualdad que asuma la fusión de ambas legislaciones en una, tal y como pide la vicepresidencia primera de Carmen Calvo; y a los socialistas que acepten la libre autodeterminación de género sin condiciones.

El PSOE propone que las personas trans aporten documentación que "acredite" su cambio de sexo

Saber más

La propuesta ha sido contestada en Twitter por Irene Montero prácticamente al tiempo que la rueda de prensa en la que los colectivos explicaban su sugerencia terminaba. "La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo", ha escrito la ministra. El PSOE, por su parte, no ha respondido de momento a las preguntas de este medio.

La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo. https://t.co/fRgBnzbIqw — Irene Montero (@IreneMontero) 27 de abril de 2021

Fuentes del Ministerio de Igualdad han añadido que la libre autodeterminación de género de las personas trans "debe ser ley" porque "es la forma más respetuosa de garantizar sus derechos y refleja los más altos estándares de Derechos Humanos, tal como nos señala la Comisión Europea". Por eso, argumentan, la propuesta de los colectivos "cumple con esa principal demanda" aunque sea "un solo texto".

Las organizaciones han llamado "al encuentro" y "al consenso" entre "las exigencias" de ambos socios de Gobierno, que han protagonizado un duro enfrentamiento al respecto de la Ley Trans desde que los borradores comenzaran a discutirse el pasado mes de enero. Ya entonces los socialistas se desmarcaron del texto de Igualdad, que contempla eliminar los requisitos médicos actuales para el cambio de sexo legal de las personas trans y basarlo en la libre manifestación de la voluntad. La propuesta del PSOE es que aporten "documentación" y alguna "garantía" al Registro Civil que "acredite" su transexualidad, por ejemplo, el testimonio de una persona del entorno.

Preocupación ante "el ascenso del discurso de ultraderecha"

La libre autodeterminación de género "sin condiciones, burocracia o testigos" es una "línea roja" para los colectivos, han explicado. Pero sí se abren a que ambas legislaciones, la LGTBI y Trans, que el acuerdo de Gobierno de coalición contemplaba por separado y a lo que el Ministerio de Igualdad se negó en un principio, se unan en una sola, pero que sea "integral trans y de reconocimiento de los derechos LGTBI", han señalado.

Las organizaciones piensan que de esta forma "se puede desbloquear la situación" porque "en estos momentos de ascenso del discurso de la ultraderecha no se puede entender que la igualdad de las personas trans no esté protegida por ley", ha explicado Uge Sangil, presidenta de la FELGTB. Consideran que su propuesta es "una cesión por ambas partes" que "no hay razones para no aceptar": "Estamos haciendo un llamamiento para que se encuentren y salgamos de este escollo con el único objetivo de reconocer, legislar y proteger a las personas trans", ha añadido Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis.

Los colectivos han señalado que esta "inacción por parte del Gobierno" está dejando a las personas LGTBI y trans en una situación de vulnerabilidad ante el auge de la ultraderecha, que "vemos con enorme preocupación", ha dicho el presidente de Triángulo, José María Núñez, en referencia a las elecciones madrileñas. Por eso, "le decimos al Gobierno de España que necesitamos hechos que nos protejan, necesitamos leyes, no retórica política" y "le exigimos que demuestre su compromiso con los derechos humanos de las personas trans", ha añadido.