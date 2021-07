Colombia supera la barrera de las 120.000 muertes por la covid-19

Bogotá, 29 jul (EFE).- Colombia reportó este jueves 325 nuevos fallecimientos y de esa forma superó las 120.000 muertes por la covid-19 al llegar a 120.126, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

Colombia considera una obligación epidemiológica vacunar a migrantes venezolanos

Saber más

El país también sumó hoy 9.690 contagios nuevos que elevan a 4.766.829 el total de casos que ha tenido el país, de los cuales 75.306 (1,57 %) aún siguen activos.

Por otra parte, 284.298 personas fueron vacunadas el miércoles, de las cuales 107.995 recibieron su segunda dosis y 46.282 la monodosis de la farmacéutica Janssen.

Hasta ayer habían sido aplicadas 26.186.714 dosis de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Moderna, y 11.759.641 personas ya han recibido el esquema completo, es decir, en torno al 23,3 % de la población.

CIFRAS DE LA JORNADA

Sobre las nuevas infecciones, la cifra más alta la tuvo Bogotá con 2.872, seguida de los departamentos de Valle del Cauca (1.524), Antioquia (1.292), Santander (574), Cundinamarca (490) y Atlántico (396).

En el acumulado de contagios, la estadística la siguen liderando Bogotá (1.408.458), Antioquia (711.232), Valle del Cauca (382.022), Atlántico (306.993) y Cundinamarca (255.659).

Sobre las víctimas mortales informadas hoy (290 ocurridos en días anteriores), los números más elevados los tuvieron Bogotá (50), Antioquia (43), Valle del Cauca (39), Santander (24), Córdoba y Cundinamarca (17) y Nariño (14).

Hoy fueron procesadas en Colombia 89.569 muestras, 38.652 de ellas de tipo PCR y 50.917 de antígenos, para un total de 22,37 millones de pruebas practicadas.

VACUNACIÓN DE MIGRANTES VENEZOLANOS

Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este jueves en una entrevista con Efe en Washington que Colombia tiene el compromiso y la "obligación epidemiológica" de vacunar contra la covid-19 a los cerca de dos millones de venezolanos que residen en su territorio, entre ellos más de un millón que no tiene un estatus regular.

"Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección", argumentó Ruiz.

La estrategia -anticipó- busca abarcar también a otros migrantes procedentes de África o de países de la región como Haití, que han convertido a Colombia en punto de tránsito en su ruta hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro dijo que Colombia no puede echar mano de las dosis de las que ya dispone, ya que la Ley Estatutaria de Salud de ese país, al igual que la de muchas naciones, establece que la atención e inversión en el sistema sanitario debe ir a los colombianos o los extranjeros con estatus regular.