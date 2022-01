La Conferencia Episcopal dice que investigará los abusos en las diócesis y rechaza una comisión independiente

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha afirmado este viernes que investigan a través de las diócesis los abusos a menores relatados en un informe de 385 páginas que El País remitió al propio Omella y al Papa en diciembre. No obstante, ha dicho que no harán una comisión independiente para ello porque "no es necesario multiplicar entes sin necesidad".

La Conferencia Episcopal ofrece a los obispos investigar los abusos del informe del Papa “si lo ven necesario”

Saber más

El arzobispo de Barcelona ha explicado en una rueda de prensa tras reunirse con el Papa Francisco durante más de dos horas y media que han mandado el informe "a todas las diócesis y congregaciones implicadas", que van "respondiendo poco a poco pidiendo datos" sobre las acusaciones. "(Han pedido) que digan de quién se trata y nosotros investigamos. Hemos contestado con el deseo de esclarecer y llevar a término, como está mandado por los protocolos de la Santa Sede y los tribunales civiles. Hay un deseo de hacerlo", ha expresado. Según El País, un mes después solo cinco diócesis se han puesto en contacto con ellos para facilitar los datos de los afectados y que puedan prestar declaración si así lo desean.

Omella ha argumentado que no es necesario realizar la investigación con una comisión independiente a nivel nacional porque, al hacerlo en cada diócesis, ese tratamiento es "más cercano a las personas". En ese sentido, ha justificado en que no hace falta "multiplicar entes sin necesidad" y ha señalado que a la Santa Sede le ha parecido "bien" su planificación. ¿Por qué sí otros países y otros no? "Portugal, Francia, Alemania hacen lo que creen conveniente, Italia y nosotros, en contacto con la Santa Sede, también, y nos han dicho que sigamos adelante", ha contestado Omella.

Omella, además, ha deseado "que tantas otras instituciones hagan ese camino" que "de alguna manera, bien que mal" ha ido avanzando en la Iglesia "para evitar esa lacra o mal que afecta a tantos ámbitos de la sociedad".

Cañizares critica que "no es prudente denunciar sin datos"

El cardenal de València, Antonio Cañizares, también presente en la rueda de prensa, ha roto la aparente armonía que pretendía demostrar Omella sobre la actitud de la Iglesia ante los abusos criticando que "no es prudente denunciar sin datos": "Ratifico enteramente lo que ha dicho, pero también añado que en todas las diócesis, hablo por la mía, se está actuando con máxima prudencia (...) Prudencia. También en los medios de comunicación. No la tienen. El País no la ha tenido. No es prudente denunciar sin datos".

"Estamos dispuestos a investigar, no hay ningún problema", ha matizado el arzobispo de Barcelona. "A veces no hemos comunicado bien. El País ha hecho un servicio, lo recibimos y la gente lo ha aprovechado, y agradecemos. Abrimos el camino para acercarnos a las víctimas (…) con dignidad y con respeto siempre a las víctimas, que han sufrido. Tenemos que mirar a las víctimas, mirar al futuro y que seamos proactivos, para solucionar y acercarnos", ha respondido tras ser cuestionado sobre qué sucede en España para que las víctimas tengan más confianza en los medios que en la Iglesia.

Reunión del presidente de la Conferencia Episcopal con Bolaños

En otro orden de cosas, el presidente de la Conferencia Episcopal ha abordado los contactos con el Gobierno, tema que se trató con la Secretaría de Estado. "El diálogo está abierto, no está roto", ha recalcado Omella, que ha anunciado que "la semana que viene" tendrá una entrevista con el ministerio, en concreto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

"La Secretaría de Estado propicia este diálogo", ha señalado Omella. "En los temas del bien común, coincidimos mucho. En los temas de la moral, no siempre coincidimos. En el respeto y la firmeza, cada uno tiene que aportar su forma de ver". "Vivimos en una sociedad polarizada, y es bueno que quien gobierna sepa escuchar a unos y a otros, y juntos busquemos lo que corresponde mejor al bien común", ha concluido el cardenal, quien ha reiterado que "con el Gobierno favorecemos el diálogo, y la Conferencia Episcopal también".

¿Viaje del Papa a España?

¿Vendrá el Papa a España? "En ello estamos", fue la respuesta de Bergoglio. "Creo que el Papa tiene mucho interés en un viaje a España, como imagino que lo tiene para Argentina. Depende de la salud, del COVID… y de otros viajes que él tiene programados, que son siempre de la periferia… Nos encantaría que viniese tanto a Santiago como a Ignacio de Loyola (Manresa)".

Durante las conversaciones, también surgió la cuestión de Cataluña. "Debemos evitar toda ideología que lleve a la polarización, tenemos que ayudar a curar heridas", ha señalado el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, admitiendo la persistencia de un conflicto.

¿Salió el tema Novell? "Ha salido, sí, pero no tenemos novedades. Ha salido el deseo de seguir sirviendo a la comunidad con interés, y a respetar a la persona de nuestro hermano Javier Novell", se ha limitado a decir Omella.

Primeras reflexiones tras el encuentro con el Papa

Antes de las preguntas, las primeras reflexiones. En primer lugar, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien ha subrayado que le ha "sorprendido" la gran proximidad "para subrayar los temas y problemas de nuestras iglesias", ha recalcado el primado, quien ha añadido que "hemos estado más de dos horas con él", y hemos "hablado de forma cordial e improvisada de todas las cosas".

Por su parte, el cardenal Cañizares ha recordado que se trata de su tercera visita ad limina, aunque esta "es muy distinta a las demás". "He observado una sintonía que antes no había visto. Una preocupación por la fe, que el mundo crea, ante el panorama tan duro de pérdida de fe y secularización", ha señalado el cardenal de Valencia. "Quiero agradecer la apertura con que hemos sido recibidos todos", y mostró su esperanza por "una Iglesia verdaderamente libre que contribuya a hacer una humanidad nueva sobre la base del Evangelio".

Sobre el encuentro con el Papa, Cañizares apuntó que "el Papa no tenía ninguna prisa, nosotros tampoco. Nos ha hablado con sinceridad, con cercanía, ternura y paternidad. Es un padre y un hermano, muy cercano a todos nosotros"

Finalmente, Omella, quien subrayó que "en estos días, se ha visibilizado y reforzado la fraternidad entre nosotros, porque teníamos tiempo para reflexionar sobre temas de nuestra vida ordinaria, para reírnos entre nosotros, y esa fraternidad, como se vive en familia".

El presidente de la CEE destacó "esa sintonía con los dicasterios, que estaban muy informados de cómo va evolucionando la pastoral de la Iglesia en España". "Sí descubro que aún con todas las dificultades que supone evangelizar el mundo, que nunca ha sido fácil, vale la pena seguir evangelizando". "Estar con el Papa nos ha reforzado el gozo de seguir trabajando por la Iglesia, por la evangelización y por la sociedad con la que queremos trabajar".