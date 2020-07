¿Es recomendable ir a la casa del pueblo con la familia? ¿Debería hacerme un test si viajo? ¿Mascarilla en la playa? Respuestas de Esther Samper a vuestras dudas

Con la llegada de las esperadas vacaciones, son muchas las dudas que nos asaltan sobre cómo prevenir los contagios por coronavirus. Los lectores y lectoras de elDiario.es tuvieron una nueva oportunidad para resolver estas cuestiones sobre la pandemia de la mano de la divulgadora Esther Samper, Doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular (Medicina Regenerativa).

Preguntas y respuestas: ¿qué pasa si me pilla un rebrote fuera y en plenas vacaciones?

Con ella, que publica de forma regular artículos sobre ciencia en elDiario.es, organizamos una sesión de Preguntas y Respuestas en nuestra cuenta de Instagram, donde también respondió a aquellos socios y socias de elDiario.es que prefirieron hacer llegar sus dudas a Samper a través de los comentarios en nuestra web.

Fueron muchas las preguntas y no pudo contestar a todas, aunque sí respondió a una buena batería de ellas. Estas son sus respuestas:

¿Es seguro ir en avión?

Cualquier actividad que suponga estar con otras personas conlleva cierto riesgo. El riesgo cero prácticamente no existe, salvo si estamos en casa nosotros solos. Que este riesgo sea mayor o menor depende de muchos factores.

En el caso del avión, depende del número de pasajeros, que todos utilicen bien la mascarilla, de si comen y se tienen que retirar la mascarilla, de si nos sentamos cerca o lejos de alguien que pueda estar infectado… Son muchos factores.

Los aviones cuentan con filtros especiales que limpian el aire, los HEPA, pero no te protegen de alguien que esté cerca de ti y pueda estar contagiado, porque ese aire con gotitas con virus te llega directamente sin pasar por estos filtros.

Que se cumplan más o menos las medidas de seguridad hará que esos riesgos sean tolerables o no. Se tiene que sopesar el riesgo y las autoridades y nosotros mismos tenemos que decidir qué riesgo asumimos.

Con amistades, ¿es necesaria la mascarilla o excesiva? Pasaríamos el día juntos.

En general, si vamos a pasar el día con una persona que no vive con nosotros, hay potencial riesgo de contagio y se recomienda distancia de seguridad y mascarilla. Uno de los focos de nuevos casos en el verano están siendo las reuniones familiares o con amigos, donde la gente se relaja, se quita la mascarilla y se producen los contagios. Si queremos ser cautos, se recomienda distancia y mascarilla.

¿Son seguras las piscinas?

El agua de la piscina es muy segura, porque si está correctamente clorada, desactiva el coronavirus muy rápidamente. El principal peligro de la piscina no es el agua en sí, sino que las personas no mantengan la distancia de seguridad. Esto es importante, puede ser complicado dentro de la piscina, pero es el factor fundamental, fuera hay que llevar la mascarilla puesta.

¿Por qué no se precisa más el tiempo de vida del virus en superficies?

No es tan sencillo. Se ha visto que en superficies metálicas, en general, el virus sobrevive menos tiempo y que este tiempo es menor si la superficie es papel, cartón, tejido… Además de la superficie, influyen la humedad, la temperatura, la dosis de virus depositada.. Y hay otra complicación: que detectes material genético del coronavirus no quiere decir que ese virus tenga capacidad de infectar, y esto es un detalle que muchos estudios no incluyen porque requiere esfuerzo y no es algo fácil de evaluar. Todavía hay muchas preguntas sobre las condiciones en las que el virus se mantiene en las distintas superficies, aunque sabemos que puede sobrevivir desde unas cuantas horas hasta varios días en las condiciones más idóneas.

¿Qué alternativas tenemos a las mascarillas desechables? Solo conozco las UNE 0065 y tampoco se pueden usar durante mucho tiempo.

La mejor opción en mascarillas reutilizables son las que están homologadas y cumplen la normativa UNE 0065 por varias razones. Primero porque aseguran respiración y un mínimo de filtración que es algo que con las caseras no podemos controlar. Hay una gran variedad de mascarillas en el mercado y que resisten muchos lavados y son una opción muy útil desde el punto de vista de uso y económico.

Las caseras son otra opción pero no tienen garantías de respirabilidad y filtración y conocemos mucho menos hasta que punto filtran las gotitas.

¿Qué medidas de precaución me recomiendas durante los viajes y al llegar a España? ¿Debería realizarme algún test?

Si no tenemos ninguna sospecha de estar infectados, si no tenemos síntomas y no conocemos casos positivos en nuestro entorno, los test, tanto serológicos como PCR, tienen una utilidad muy limitada.

En el caso de las pruebas serológicas, que pueden indicar que hemos pasado la infección si tenemos anticuerpos, no son las mejores para saber si estamos infectados en el momento en el que nos hacemos los análisis.

En el caso del PCR, que tienen un porcentaje de falsos negativos y positivos, nos puede aportar más confusión que información. No está recomendado hacer pruebas a diestro y siniestro porque confundiría más que informar.

¿Podría haber un confinamiento fuerte en Catalunya a mediados de agosto?

En este momento las autoridades han planteado esta opción pero hay que ver como evoluciona la epidemia en Catalunya, tanto en Lleida como en Barcelona. Dependerá de las autoridades, pero es difícil saber qué se va a hacer ahora mismo. Hay que ver cómo evolucionan los casos y decidirán si hay que hacer un confinamiento perimetral. Es algo que sabremos en las próximas semanas.



Fuente: comunidades autónomas



¿Haciendo deporte o en bici es obligatorio el uso de mascarilla?

Hasta donde yo sé, esta es una excepción a la obligación del uso de mascarilla, tanto si haces deporte como si vas en bici.

¿Hay que llevar mascarilla en la playa?

He estado revisando las obligaciones de cada comunidad autónoma, porque esto cambia mucho en poco tiempo. Según cada comunidad autónoma, estás obligado o no a utilizar mascarilla en la playa. Hay comunidades que obligan a usarla y solo la puedes dejar de llevar cuando vas al agua, mientras que otras no obligan a utilizarla. Es un dato a revisar según la comunidad donde vayas de vacaciones porque en cada una es distinta y es un poco confuso.

¿Puede transmitirse el virus por el sudor?

Que sepamos no. Por el momento, no es una vía de contagio.

¿Para cuándo una vacuna en España?

Hay muchas investigaciones prometedoras en España de desarrollo de vacunas, pero están en fase preclínica y no llegarán pronto. Las de fuera están mucho más avanzadas, hay cuatro o cinco en la fase 3, la última antes de la comercialización y si alguna va bien, estarían en el mercado, siendo muy optimistas a finales de año o al principio del año que viene.

¿Es posible haberlo pasado con síntomas menores y dar negativo en una PCR?

Es posible porque las pruebas PCR tienen un porcentaje de falsos negativos y esto depende mucho de cómo se tome la muestra, si el bastoncillo no llega bien a sacar una buena secreción respiratoria es mucho más probable que dé un falso negativo. Certezas al 100% no hay.

¿Las mascarillas caseras protegen poniéndoles un filtro?

La capacidad de filtración de las mascarillas caseras, al no estar homologadas, dependerá de materiales y capas que tengan.

Hay algunas que solo tienen una capa y su protección es muy reducida. Por eso recomiendo las homologadas, porque tienen unos criterios mínimos y unas garantías.

Más que los filtros, es más importante que la mascarilla encaje bien con la cara y no queden huecos que pueden favorecer la dispersión de gotitas. El filtro puede ayudar más o menos, pero si la mascarilla no tiene un buen ajuste, da igual que tengas un filtro.

¿Si se ha pasado la enfermedad, debes llevar mascarilla?

Sería recomendable, sobre todo porque es obligatorio para todos y las autoridades no pueden comprobar persona a persona si alguien ha pasado la enfermedad o no.

Sabemos en un principio que las personas que han pasado la enfermedad deberían ser inmunes, de momento no se han detectado casos de reinfección, pero no sabemos cuánto tiempo dura esta inmunidad. Además, hemos visto que los anticuerpos disminuyen al cabo de unos meses y en algunas personas son indetectables, así que por precaución, lo mejor es llevar mascarilla aunque pensemos que hemos pasado la enfermedad.

¿Qué hace un rastreador?

Pueden ser profesionales sanitarios o personas que han recibido una formación para preguntar a ciudadanos, con infección o sospechosos de estar infectados, sobre sus contactos para seguir la pista a otras personas que podrían haberse contagiado. Tienen que hacer un cuestionario muy detallado, exprimir la memoria del caso sospechoso, para detectar al máximo de contactos, llegar a ellos antes de que contagien a más y frenar los brotes.

Es un trabajo muy delicado, minucioso y muy importante a la hora de atajar los brotes. Como de momento no hay una aplicación en España que nos permita detectar a personas que han estado en contacto con sospechosos de estar infectados, necesitamos de este trabajo, que es complicado y requiere mucha paciencia porque puede significa rastrear desde decenas a centenares de personas.

¿Hay algún sitio donde consultar los síntomas menos comunes de la COVID-19 como palpitaciones, subidas repentinas de la tensión arterial, etc?

Os recomiendo la página web de la OMS (Organización Mundial de la Salud), donde tienen actualizados los síntomas y signos de esta enfermedad. Se actualiza de forma periódica, porque con el paso de los meses hemos visto síntomas muy atípicos.

¿Son útiles las pruebas serológicas de cara a tener más seguridad sobre todo en contacto con personas más vulnerables?

Con las pruebas serológicas para ver si hemos pasado la enfermedad hemos visto que con el paso del tiempo las personas tienen menor cantidad de anticuerpos en sangre. Esto es un problema, porque a partir de ciertos meses pueden ser indetectables y pensar que la persona no ha pasado la enfermedad aunque no sea el caso.

La prueba que más podría funcionar para saber si somos inmunes sería analizar los linfocitos T de memoria, pero no hay ningún sistema rápido disponible para la población que nos dé este dato. Las herramientas que tenemos actualmente tienen sus limitaciones.

Si alguien se hace la prueba de anticuerpos y tiene IgG alto e IgM negativo, probablemente la persona sea inmune, pero no sabemos por cuánto tiempo. La medicina no es una ciencia exacta y todas las pruebas médicas tienen su margen de error y sus limitaciones.

¿Es el virus más ligero y por tanto se transmite más rápido por el aire?

El coronavirus, comparado con otros virus, tiene un tamaño intermedio, por así decirlo. Hasta ahora, la transmisión por aerosoles (por el aire) está todavía en discusión. La OMS no lo descarta, cree que bajo ciertas condiciones puede ser posible.

En hospitales, cuando se hacen ciertas pruebas a los enfermos, sí que existe riesgo de producción de aerosoles que pueden contagiar a sanitarios y personas que estén alrededor.

Lo que no se sabe es si en entornos cotidianos los aerosoles tienen capacidad de contagio más allá de dos metros. No tenemos evidencias directas, solo indirectas, de personas que se han contagiado de coronavirus estando alejadas.

Es complicado saber la capacidad de los aerosoles para contagiar, porque cuanto más se alejan de la persona infectada se diluyen en el aire, y menor es la probabilidad de contagio. Es probable que en los próximos meses sepamos mejor cómo es el mecanismo de transmisión y es probable que en espacios mal ventilados, con mucha gente, gente hablando, cantando o gritando y con recirculación de aire, todo eso hace que la transmisión por aerosoles sea más probable por la acumulación en el aire.

¿Es seguro usar las mascarillas con decoraciones que se venden en ciertas tiendas de ropa?

Si estas mascarillas no están homologadas, no sabemos qué capacidad de filtración tienen. Asumimos que tienen buena respirabilidad, pero no sabemos cuánto protegen a los demás ni a nosotros mismos. Habría que ver los materiales y cuántas capas tienen. Una bien hecha puede tener la misma efectividad que una quirúrgica, pero hay que saber qué materiales utilizar, cómo confeccionarla, etc. Si vemos mascarillas en las tiendas de ropa sin homologar, no sabemos comparativamente qué grado de filtración tienen con las mascarillas homologadas.

¿Qué hacer si los bebés en el avión no pueden llevar mascarillas?

Es complicado saber si los bebés están infectados, porque suelen ser asintomáticos. Es una situación de riesgo, como otras muchas que vivimos en la vida cotidiana. Si estamos en un bar y nos quitamos la mascarilla para comer, el virus tampoco da descanso en esos momentos. No hay riesgo cero, sino que tenemos que seguir una serie de prácticas recomendadas para mantenerlo en el mínimo posible.

¿Qué porcentaje de culpa tiene el ocio nocturno en estos rebrotes?

Por el momento parece que tienen un peso pequeño, pero es cierto que las autoridades han establecido restricciones. En Murcia se han cerrado locales de ocio para evitar rebrotes y en otros sitios se están produciendo también limitaciones. Si no existieran limitaciones, probablemente habría más rebrotes porque son sitios de riesgo. En espacios interiores y que están mal ventilados se dan condiciones más propicias para que las gotitas con el virus se difundan y haya contagios en el caso de que haya infectados.

¿Es recomendable ir con la familia extensa a la casa del pueblo?

Si esta familia extensa incluye a abuelos y personas de edad avanzada es peligroso. Si no son personas convivientes, no es gente con la que normalmente nos vemos, la posibilidad de contagio está ahí y especialmente en las personas de riesgo, que son con las que más cuidado hay que tener. Lo mejor si queremos verlos sea en un espacio abierto, manteniendo distancias y con mascarilla. Lo peor sería hacerlo en una casa con todos juntos porque es muy difícil mantener las distancias de seguridad. Si queréis ver a la familia, cumplid las recomendaciones y hacerlo en el exterior.

