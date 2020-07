Preguntas y respuestas: ¿qué pasa si me pilla un rebrote fuera de casa y en plenas vacaciones?

A las muchas dudas que despierta el periodo vacacional post-estado de alarma, en las últimas semanas se han sumado otras en relación a los rebrotes de contagios de COVID-19 que están obligando a aislar de manera selectiva ciertas regiones de España, como A Mariña (Lugo) y el Segrià (Lleida). Pero, ¿qué ocurre si el confinamiento perimetral sorprende en medio de las vacaciones? ¿Y antes? La "nueva normalidad" ha mostrado su peor faceta poniendo en riesgo planes veraniegos que se daban por seguros, a pesar de que los epidemiólogos advierten que el virus sigue activo y circula por el país.

¿Pueden impedir que me marche una vez declarado el confinamiento?

Las medidas van a depender de la comunidad autónoma cuya región haya reportado un rebrote. En el caso de Lleida y Lugo, las autoridades han dado un margen de tiempo para que las personas no residentes puedan salir de la zona acotada. Los expertos en Salud Pública piensan que así los gobiernos evitan circunstancias incómodas para colectivos que, en principio, no comportan un alto riesgo.

¿Corro el riesgo de expandir el foco de contagio si regreso a casa?

En base a lo anterior, Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y exdirector general en el Ministerio de Sanidad, entiende que "no es normal que la gente de paso estuviera en riesgo". Según el epidemiólogo, el confinamiento localizado "es una medida más pensada para los residentes que han estado en contacto y convivencia con posibles positivos". Sin embargo, Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, recomienda "guardar la cuarentena en el sitio donde te pilla, a no ser que haya una causa de fuerza mayor". En tal caso, hacer una cuarentena a la vuelta del viaje "debería ser una muestra de responsabilidad individual casi obligatoria".

¿Cuánto duran las cuarentenas selectivas?

La consellera catalana de salud, Alba Vergés, advirtió que el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià (Lleida) podría durar más de dos semanas. En el caso de A Mariña, en cambio, la Xunta ha decidido que sea de cinco días y que termine dos jornadas antes de la fecha de las elecciones gallegas. Los expertos en Salud Pública coinciden en que el periodo de incubación es, cuanto menos, de diez días y que "cualquier cuarentena menor no va a cumplir con los propósitos, sino que obedece a otros criterios", como indica López-Acuña. En su opinión, "lo ideal sería que se mantuviese durante catorce días y, si no, como poco diez".

¿Van a disponer las comunidades autónomas de espacios acondicionados al confinamiento para los no residentes?

Durante el estado de alarma, Pedro Sánchez llegó a pedir a los presidentes autonómicos un listado de espacios públicos que pudieran acondicionarse para aislar casos asintomáticos, como palacios de congresos, polideportivos, hoteles o albergues. Sin embargo, no parece que se vaya a retomar el plan en casos de confinamientos selectivos. Los expertos creen que "habría que repensar un mecanismo de acogida para los no residentes" y un mapa de "sitios donde se les pueda dar techo y sobre todo atención médica". Una medida que aún no existe pero que está sobre la mesa ante un posible aumento de los casos importados, en los que director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció otro "caballo de batalla".

¿Puedo exigir quedarme más noches a cargo de mi hotel o apartamento de alquiler durante el confinamiento?

"Si prefieres pasar el confinamiento en un lugar ajeno a donde vives, tú te lo pagas", resume Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Distinto sería si la administración, autonómica o estatal, obligase a permanecer dentro del perímetro establecido también a los no residentes. "En ese caso, se le debería plantear que asumiera los costes extraordinarios que representen, porque sería igual que si estuviéramos en un hospital por una emergencia sanitaria", diferencia. Pero no si es de forma voluntaria.

Y si el brote se declara antes de comenzar con mis vacaciones y no quiero un bono, ¿puedo exigir la cancelación gratuita?

En ese caso, el consumidor tiene derecho a reclamar a las empresas (aerolíneas, agencias de viaje...) la devolución íntegra del dinero. "La normativa que se ha aprobado después del estado de alarma mantiene las mismas regulaciones que se aprobaron durante el estado de alarma y los consumidores, por tanto, tendrán el derecho a reclamar el importe de los servicios que hayan pagado y que no puedan disfrutar", explican desde Facua.

Quiero volver a casa antes de que se confine la región, ¿tengo derecho al reembolso del resto de noches de hotel o apartamento?

Este es, según Rubén Sánchez, el supuesto más complejo de los tres relacionados con la reserva o alquiler de estancias, porque el hotel o el casero "pueden argumentar que no te ha obligado a irte". Según el portavoz, ante esta casuística habría que estudiarlo a fondo y de forma particular.

Si decido quedarme, ¿puedo hacer uso de las instalaciones (piscina, buffet, terrazas...) de mi hotel libremente? ¿Y moverme por el municipio?

Según explica Daniel López-Acuña, "las zonas que decretan confinamiento vuelven a la fase 1 o a la fase 2", por lo que no se recomienda –y en ocasiones hasta se puede prohibir– el uso de las zonas comunes, el uso de los buffets y los paseos sin mascarilla. A título personal, el experto recomienda "pasar el mayor tiempo posible confinados en la habitación".

Respecto a los paseos por los municipios, no existe un espacio mínimo ni máximo tasado. En el caso de Lleida, la Generalitat ha establecido una barrera perimetral para proteger a la comarca de una posible transmisión y ha limitado las reuniones a menos de 10 personas. No obstante, la consellera de Salud se ha guardado bajo la manga medidas más estrictas si no se puede controlar la transmisión comunitaria.

Me quedo, pero no puedo teletrabajar. ¿Puedo justificar mi ausencia al puesto de trabajo mientras dure el confinamiento?

No. El experto en derecho laboral, Adrián Todolí, explica que, una de las excepciones para saltarse el confinamiento es la laboral. Si la empresa lo requiere, tendríamos que volver al trabajo aunque estuviéramos en otra comunidad autónoma. "Te deberían expedir un salvoconducto para no tener problemas durante el desplazamiento", pero no "habría derecho a reclamar más días si se ha acabado tu periodo vacacional".

Tengo síntomas. ¿Debo ir al centro de salud del lugar de vacaciones o regresar a casa e ir a mi médico de cabecera?

La conducta óptima desde el punto de vista de Salud Pública es acudir al ambulatorio de la zona confinada al percibir la mínima sintomatología "y que allí se tomen las providencias necesarias: hacer las pruebas u hospitalizar si fuese el caso", recomienda López-Acuña. "Trasladarse sin antes hacerse las pruebas sería hasta cierto punto irresponsable porque lo más probable es que nos estemos llevando el virus a cuestas", concluye el experto.

¿Me van a hacer pruebas de la COVID-19 al salir de una comunidad y entrar en otra?

Sanidad ya declaró que no hay justificación, ni capacidad material y logística, para realizar pruebas PCR a los cientos de miles de personas que ingresen al país por aeropuertos internacionales ni a las comunidades autónomas por fronteras terrestres. López-Acuña comparte esta versión y plantea respetar el confinamiento y, una vez después de eso, retomar la ruta. "El objetivo es sellar la comunidad, no testar a cada persona que usa transporte terrestre", opina.

¿A quién debo reportar que vengo de un sitio confinado por rebrote para garantizar el seguimiento?

Lo primero que recomiendan los expertos en Salud Pública es ponerse en contacto con el médico de cabecera y, una vez en el centro de salud, ponerse a disposición de pruebas o de seguimiento.