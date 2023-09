Tregua en la selección: 21 futbolistas se quedan en la concentración y dos abandonan sin sanciones

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha asegurado que 21 de las 23 futbolistas que convocó Montse Tomé han mostrado su “voluntad” de quedarse en la concentración y viajarán a Gotemburgo para medirse a Suecia en el inicio de la Liga de Naciones. Tras reunirse con las jugadoras durante casi seis horas en un hotel de la localidad valenciana de Oliva, han alcanzado “una serie de acuerdos” reclamados por las futbolistas, pero no ha aclarado su contenido.

Algunas jugadoras que pidieron no ser convocadas acuden a la concentración tras la llamada oficial

Francos ha dicho que dos jugadoras han transmitido “que no se sienten con fuerzas” y han solicitado “la posibilidad de abandonar la concentración por razones de falta de ánimo y malestar personal”. “Esto es absolutamente respetable y el CSD, la RFEF y la seleccionadora han acordado que la fórmula a usar no conlleve sanciones, no queremos entrar en una deriva de sanciones”, ha asegurado a este respecto.

Según Francos, han llegado “a una serie de acuerdos redactados y firmados por la Federación y el CSD que irán en conjunto”. Se constituirá “una Comisión Mixta de tres partes —Federación, CSD y futbolistas— para poder hacer un seguimiento de estos acuerdos”, detallando que los que “afectan” meramente a su organismo tienen que ver con temas de “políticas de género, de avanzar en la igualdad de salarios o en la igualdad de la calidad de las infraestructuras”.

No ha concretado qué cambios se darán en la Federación: “Las jugadoras nos han expresado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios en la Real Federación Española de Fútbol y la Federación se ha comprometido a que estos cambios se produzcan de forma inmediata. Entenderán, en este caso, que sea la federación la que lo comunique”, ha explicado.

Finalmente, ha celebrado como “una buena noticia decir que la selección femenina disputará los dos partidos con garantías y, esperemos, con victorias”. Francos ha reconocido que las reuniones “han sido muy cordiales” y en ellas ha habido “voluntad constructiva en todo momento”.

La reunión entre el CSD (el Gobierno) y las jugadores se ha producido por iniciativa de Francos, que en los últimos días ha estado muy beligerante con la Federación y del lado de las jugadoras. “Lo que no puede seguir en la Federación son comportamientos que a las jugadoras les inquietan y les dan miedo. Hay que decirlo con claridad. Como sé que ellas tienen miedo a decirlo, si hace falta yo me convertiré en la persona que diga lo que transmiten sus conversaciones y comunicados. Ellas no acaban de decir todo porque tienen miedo a lo que pueda pasar”, había explicado el martes antes de la reunión. Y exigió cambios. Si la Federación no toma las decisiones correspondientes en los próximos días en respuesta a los cambios estructurales que piden las jugadoras, sostuvo, “recibirá un burofax del Gobierno exigiendo inmediatamente unas elecciones”.

Tampoco entendió el máximo responsable del Ejecutivo que la Federación convocase a las jugadoras sabiendo que ellas habían pedido no acudir y que no se había alcanzado ningún acuerdo previo, aunque se trató de dar a entender que sí. “España ha hecho el ridículo como país”, afirmó. “Si alguna jugadora no está cómoda, no quiere estar, lo más normal es que, con naturalidad, se la desconvoque y se convoque a otra. Sin ninguna sanción”, opinó.

Las jugadoras se encargaron durante el día de dejar claro su descontento con la convocatoria. Por la mañana fueron las residentes en Madrid, las primeras en acudir a la cita. “Pues mal”, respondió la portera Misa Rodríguez cuando fue preguntada cómo se encontraba. Las caras contaban la misma historia. Por la tarde fue el turno de las jugadoras del FC Barcelona, que volaban a Valencia desde la ciudad condal. “Pues mal, cómo va a ser”, reprodujo Alexia Putellas las palabras de su compañera de selección.