¿Qué cualidad define a las mujeres, según el gobernador del Banco Nacional de Bélgica? "El encanto"

El 7 de marzo, en vísperas del Día de la Mujer, el diario belga 'La Libre' publica una entrevista con el gobernador del banco central del país (BNB), Pierre Wunsch. ¿Cuál es la cualidad que destacaría de los hombres?, le preguntan. "El sentido común", responde. ¿Y de la mujer? "No sé si puede hacer distinción, pero, si podemos, el encanto". Al día siguiente, cuando se distribuye la entrevista en el resumen de prensa del banco, el 8M, las trabajadoras no salen de su asombro, como cuenta RTBF, y comienzan a articularse movimientos de protesta ante una concepción "que no tiene en cuenta el cambio cultural que existe", explican fuentes de la entidad.

A raíz de ese momento, se produjeron diversas reacciones dentro del banco nacional contra las palabras de quien lleva una década en la entidad –si bien de gobernador desde enero de 2019– y quien antes había sido alto cargo en el Gobierno belga por parte de MR, los liberales valones presididos por Charles Michel –primer ministro belga entre octubre de 2014 y octubre de 2019–.

La secretaria de Estado de Igualdad, la Verde Sarah Slitz, expresó hace unos días su rechazo a las palabras de Wunsch.

Affligée par les propos du Gouverneur de la #BanqueNationaleBelge, qui considère que la qualité principale chez les femmes est... "le charme".



Après, on se demande pourquoi les femmes sont réfractaires à travailler dans le monde de la finance 🙄 — Sarah Schlitz 🌍🌻 (@SarahSchlitz) 30 de marzo de 2021

El propio Michel, jefe del partido de Wunsch y presidente del Consejo Europeo, se está haciendo célebre en la UE por su pasividad ante el protocolo machista de Turquía contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con Michel como primer ministro belga se produjo también el último cambio en el comité de dirección del banco, por el que salió una mujer para entrar un hombre y lograr el pleno de seis hombres para los seis puestos, a finales de 2018.

Se han desarrollado diversas acciones colectivas en la entidad entre las trabajadoras y las quejas han llegado al departamento de recursos humanos. El comité de empresa también se movió. Pero, en ambos casos, las respuestas de la dirección no terminan de satisfacer al personal. "No llega a calar la idea de que es un cambio cultural, y hay que reaccionar cuando este tipo de cosas ocurren", explican en el banco.

Uno de los asuntos clave es que solo hay hombres en el comité de dirección: seis miembros, seis varones. Cuando a finales de 2018 se nombró al último de ellos al dejar el cargo la última mujer que quedaba, se produjeron protestas públicas, reacciones en la prensa y hasta el el Gobierno de Michel tomó cartas en el asunto para cambiar la normativa para otro órgano, el consejo de regencia, con el fin de aumentar el número de mujeres, si bien es un espacio de menos influencia. Hay 7 mujeres de 11 miembros, pero este organismo no tiene peso en el día a día del funcionamiento del banco.

De acuerdo con la información de RTBF, el el gobernador Wunsch se defendió a las quejas de las trabajadoras diciendo que se trataba de "libertad de expresión" y que tenía "derecho a decir lo que pensaba". El portavoz del Banco Nacional Belga, Geert Sciot, declaró a RTBF: "Lamentamos que se haya generado una polémica porque las palabras del gobernador se reprodujeron fuera de contexto en la versión escrita de una entrevista en La Libre. El vídeo, disponible en Internet, relata las palabras exactas del gobernador".

Según cuenta RTBF varias mujeres que trabajan en el Banco Nacional tachan de "chocante", "violento" o "molesto" el comentario del gobernador de la entidad: "Nos sorprende la falta de reacción, una entrevista así puede salir sin provocar ninguna reacción de los parlamentarios, por ejemplo. Recordamos que el gobernador está designado políticamente para el cargo. Lo que nos molesta es que esta es, en nuestra opinión, una puerta abierta para hablar así de la mujer en el mundo laboral. Para nosotros, es aún más grave que se niegue a admitir su error. Queremos que haya un cambio de mentalidad dentro del banco, pero ¿qué vamos a hacer si el gobernador dice que no considera iguales a mujeres y hombres?", se preguntan las trabajadoras.

"No sería correcto acusar al gobernador de no ser sensible a la diversidad dentro del banco", responde Geert Sciot, portavoz de la institución a RTBF. "Fue precisamente a instancias del gobernador Pierre Wunsch cuando el banco creó un grupo de trabajo sobre diversidad que definió criterios específicos de contratación y promoción para las empleadas. El gobernador, además, ve la diversidad de manera mucho más amplia que los temas relacionados con el género. Por citar solo un ejemplo: insistió en que el banco colgara la bandera arcoíris con motivo del Orgullo LGBTIQ en Bruselas. Y el Día Internacional de la Mujer publicamos un documento sobre la posición de la mujer en el mercado laboral desde la pandemia", añade el portavoz.

Fuentes de los trabajadores concluyen: "En todo caso, este suceso creemos que no se quedará aquí y que calará".