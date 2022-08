Daniel Santos, meteorólogo: “Puede haber reventones cálidos en cualquier zona de España”

Solo se necesita una nube de tormenta y mucho calor en superficie para que pueda desencadenarse un reventón cálido como el de Cullera. No es algo común y lo más normal es que la nube descargue en forma de tormenta. Sin embargo, según explica Daniel Santos, meteorólogo del Centro Meteorológico de Dinamarca e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, “se pueden producir en cualquier tormenta y de lo que dependerá es de las condiciones que haya por debajo”.

Para Santos, lo importante, más que pensar en “prohibir o regular de otra manera” los festivales musicales o festejos similares en verano es “tener en cuenta la previsión meteorológica para tomar medias de protección” en todo tipo de eventos. El meteorólogo descarta que las altas temperaturas que se han registrado este verano vayan a ser el único factor que determine si nos espera un otoño torrencial: “Una de las condiciones para que se produzcan las DANAS es que haya ese calor y que la temperatura del mar esté cálida, pero luego hay otros múltiples factores que influyen”.

¿Qué es exactamente un reventón cálido?

Imaginemos que tenemos una tormenta y que, durante la tormenta, en vez de caer lluvia fuerte, durante la bajada de la lluvia se dan unas condiciones meteorológicas en las que la lluvia se evapora, eso hace que la temperatura del aire suba y genera una caída de vientos fuertes hacia la superficie.

Para que nos hagamos una idea, es un fenómeno que ocurre siempre bajo una nube de tormenta, un cumulonimbo, es como si apretásemos un globo y la nube echase el aire hacia abajo.

Es un desplome literal del aire que hay dentro de una nube de tormenta.

¿Se producen todos los veranos?

Sí, claro. Se produce siempre en nubes de tormenta, lo que pasa es que existen diferentes formas. Dentro de una nube de tormenta, puedes tener una precipitación normal de tormenta o una precipitación extrema, si la tormenta se carga mucho.

Si las condiciones meteorológicas incluyen un aire muy cálido y la precipitación se evapora en la bajada, lo que se genera es una tormenta seca. Una tormenta solo de viento. Si, además, las condiciones son mucho más favorables, con vientos de 50, 60 o 80 kilómetros por hora, es más favorable para que esto se produzca. Si se desploma del todo la nube, lo que se producen son reventones.

Esos reventones pueden ser tanto cálidos como húmedos. Podría ser un desplome de toda la nube y, si hay condiciones en la superficie que no son sumamente secas y cálidas, lo que caería es un chaparrón muy fuerte. En este caso lo que pasó es que como estaba todo el ambiente muy seco en la capa baja de la atmósfera, cuando bajaba la precipitación la secó y lo que generó fue viento.

Es como si le diésemos la vuelta a un cubo de agua. La tormenta no cae poco a poco, sino que le quitamos la tapa y todo cae de golpe

¿Este tipo de tormenta es más peligrosa porque es inesperada?

Depende. El problema que hay con las tormentas es que muchas veces sabemos que por una tormenta puede llover en tu pueblo y que no llueva en el pueblo de al lado. Además, es que cambia en pocos instantes. La extensión de la nube que las genera, si es una tormenta sola, es una extensión muy pequeña en comparación con otros fenómenos como un frente o en las lluvias más generalizadas.

El primer problema es su localización. Las tormentas son muy puntuales y pueden caer en cualquier parte, que sea húmeda o seca, genera problemas diferentes. Uno es por el viento, y el otro es por el viento y la precipitación, y la precipitación puede ser extrema también y en un punto muy local.

Es como si le diésemos la vuelta a un cubo de agua. La tormenta no cae poco a poco, sino que le quitamos la tapa y todo cae de golpe. Es tan peligroso por el viento como lo puede ser por la precipitación, porque hay reventones también húmedos.

¿Solo se producen en el este de la Península?

No. Se pueden producir en cualquier tormenta y de lo que dependerá es de las condiciones que haya por debajo, para que sea húmedo o sea cálido. Lo más normal es que sean tormentas normales, sin ser reventones. Pero si la situación meteorológica es propicia, puede haber reventones húmedos y cálidos en cualquier zona.

¿Cuánto rato pueden durar un reventón cálido?

Es una cuestión de minutos. Es un fenómeno muy extremo. La nube comprime el aire en la bajada y cuando llega al suelo, rápidamente, el aire sale por los lados generando un viento muy fuerte. Hay otro fenómeno que se detectó en Cullera y es que la temperatura subió brutalmente, por eso es un reventón cálido. Al evaporarse el agua en la caída se produce un fenómeno que se llama calentamiento adiabático por subsidencia, es decir, se calienta el aire muchísimo al bajar y de repente pasas de 30º a 40º. Se da un aire muy caliente y mucho viento, eso es lo que acaba pasando.

Todo esto se produce en un sitio muy puntual del tamaño de la nube, con tan mala suerte que, en este caso, en Cullera, afectó a un sitio donde había muchísima gente. Pero estaba avisado que había condiciones para reventones y tormentas fuertes.

¿Se producen más cuando las temperaturas son más altas?

No, no hay una correlación. Lo que sí que está claro es que cuando tú tienes calor el aire asciende y para que se generen las nubes de tormenta que el calentamiento del suelo sea potente ayuda a una mayor generación de nubes de tormenta.

El que haya nubes de tormenta también requiere que haya un aporte de humedad y que haga mucho calor en días sin nubes, como puede ser hoy que el cielo está azul, por mucho calor que haga no genera nubes de tormenta.

Muchas veces oímos hablar de las nubes de evolución. Cuando el sol calienta el suelo, el aire comienza a ascender. En su ascenso, si hay suficiente humedad, empiezan a generarse nubes. Ahí es donde empiezan a generarse nubes de tormenta. Es decir, el calentamiento es una parte, pero si no tenemos humedad en la atmósfera no vamos a tener nubes. Por el hecho de que un verano sea muy cálido, si no hay aportes de humedad, básicamente lo que puedes tener es un cielo despejado todo el día y mucho calor.

Nosotros teníamos un balancín, que era el clima, que estaba muy equilibrado, pero de repente ha venido alguien que lo ha sacado de su equilibrio. Ese alguien ha sido la actividad humana

¿Están relacionados con el cambio climático?

No se puede saber ahora mismo. Lo que sí que sabemos es que el número de eventos extremos, tanto de tormentas como de fenómenos más agresivos, todo parece indicar que, debido a la inestabilidad que genera un cambio en las temperaturas, pueden verse favorecidos. Pero no está claro que un evento particular se pueda asignar al cambio climático.

Sabemos que todas las simulaciones de clima y todo lo que parecen indicar los escenarios futuros el número de eventos severos de todo tipo vayan en aumento. Simplemente, porque el sistema se ha inestabilizado. Nosotros teníamos un balancín, que era el clima, que estaba muy equilibrado, pero de repente ha venido alguien que lo ha sacado de su equilibrio. Ese alguien ha sido la actividad humana. Entonces los bandazos que pega son más grandes. Y esos bandazos son los fenómenos extremos.

Lo que se ha favorecido debido al calentamiento tan súbito debido a la actividad humana es que todo no sea tan suave como lo era antes. Entonces aparecen eventos extremos que antes también aparecían, pero vemos que la frecuencia de algunos sube.

Después de lo que ha sucedido en Cullera y sabiendo que es algo que puede suceder cada verano, ¿no habría que replantearse las infraestructuras y el tamaño de los festivales de verano?

El tema está en que en el momento en el que tú tienes un aviso por fenómenos extremos, que no estoy seguro si AEMET emitió un aviso por tormentas o un aviso por vientos [La Generalitat Valenciana activó el viernes una alerta por el fuerte calor y viento de poniente], lo que tendría que haberse hecho es tomar medidas de protección.

Quizá si las estructuras en las cuales estaba montado el festival no eran capaces de soportar esas rachas de viento, lo que tendrían que pensar, si el riesgo era alto, es en cancelar o evacuar. No se trata tanto de prohibir, sino, como es una situación especial, de tomar medidas.

Igual que cuando cancelas otros eventos u otras actividades cuando tienes vientos muy fuertes o previsiones de nieve. No se trata de prohibir o regular de otra manera, sino tener en cuenta la previsión meteorológica para tomar medias de protección.

¿A simple vista se puede diferenciar una fuerte racha de viento de un reventón convectivo?

Es difícil. Hay algunas cosas que se notan. La forma de saberlo en teoría, en un reventón seco, sería darte cuenta lo primero de que hay una tormenta y luego que hay una temperatura excesivamente alta pese a la tormenta. Son pequeños indicativos, pero saberlo en el último instante es bastante complicado. Cuando ocurre, tienes la sensación de lo que está ocurriendo, pero necesitas confirmar el perfil de la atmósfera para saber si es ese fenómeno.

La sensación es que hay una tormenta, que hace mucho calor y que el aire está muy seco. Pero concluyente no puede ser.

¿Qué hay que hacer si vemos que un reventón de esas características se nos aproxima?

Lo mismo que cuando hay rachas de viento. Alejarte de las estructuras, separarte de los árboles, buscar cobijo dentro de un edificio o dentro de una casa, y evitar cornisas o posibles caídas de macetas. Las mismas recomendaciones que se suelen hacer en el momento en el que hay vientos fuertes, como puede ser una DANA.

Ahora que nombra las DANAS. ¿Es verdad que las altas temperaturas registradas este verano auguran un otoño torrencial?

No. No tiene por qué. No hay una causa consecuencia tan directa. Es una cosa multifactorial. Una de las condiciones para que se produzcan las DANAS es que haya ese calor y que la temperatura del mar esté cálida, pero luego hay otros múltiples factores que influyen en que las DANAS sean más o menos torrenciales.