“Deplorable”, “abuso”, “agresión intolerable”: la Eurocámara censura el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, salvo Vox

El “se acabó” ha llegado a Estrasburgo. “Deleznable”, “intolerable”, “abuso de poder”, “agresión sexual”... son algunas de las descripciones que se han escuchando en la Eurocámara sobre el beso no consentido que el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales dio a la campeona Jenni Hermoso tras ganar el campeonato mundial de fútbol. El asunto se ha debatido este jueves y todos los grupos han censurado la actitud del exfutbolista, a excepción de Vox. También han coincidido en la necesidad de promover la igualdad en todos los ámbitos sociales, entre ellos el deporte.

“Hace unas semanas con motivo de la victoria española del mundial pudimos ver una deplorable, bochornosa y desafiante actitud [de Rubiales] que atentó contra la dignidad y los derechos de los mujeres”, ha expresado la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, que ha abierto el debate en el que la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha eludido el incidente concreto y se ha limitado a hablar de la igualdad en el deporte. Su colega Tomasz Frankowski, que fue futbolista profesional, ha asegurado que fue un “delito contra el deporte”. Estaràs ha denunciado que el beso de Rubiales era la “punta del iceberg de una practica discriminatoria que venía denunciándose desde hace tiempo”.

En esa misma línea se ha pronunciado la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez, que ha sacado una camiseta de la selección femenina de fútbol, y ha dicho que tuvieron que ganar el mundial para ser escuchadas por el “trato vejatorio” que venían sufriendo: “La diferencia es que lo vieron millones de telespectadores. Si los responsables políticos y del fútbol hubieran actuado antes, Rubiales no habría dimitido, habría sido cesado”.

“Ese beso no fue querido y en ese sentido fue un abuso de poder a través de un ataque sexual”, ha sentenciado la socialdemócrata Evelyn Regner. “Rubiales no ha dimitido, a Rubiales le hemos echado todas. Las campeonas dijeron se acabó porque no fue un beso fue abuso sexual y de poder, porque sólo sí es sí. Esto va más allá del fútbol. Tenemos que acabar con la cultura de la impunidad y este mundial ha marcado un antes y un después”, ha dicho la dirigente del PSC Laura Ballarín, que ha recordado casos de otras disciplinas como la denuncia de la gimnasta olímpica Simone Biles.

El eurodiputado de los verdes y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que fue un “acto deleznable” que permitió al mundo presenciar el levantamiento del mundo feminista al que ha atribuido la renuncia de Rubiales y ha aprovechado para celebrar el acuerdo salarial alcanzado por las futbolistas españolas tras la huelga. La eurodiputada de ERC Diana Riba ha asegurado que es necesario impulsar más leyes que promuevan la igualdad en el deporte. “La mejor jugadora del Mundo, Alexia Putellas, cobra en un año lo mismo que muchos jugadores del equipo masculino en un mes”, ha recordado antes de reclamar una regulación para garantizar la paridad en organismos federativos para evitar a los “palmeros” que aplaudieron el discurso de Rubiales ante la asamblea.

“La imagen de una agresión sexual se ha visto en toda Europa. Esto que para cualquier persona con sentido común es abuso de poder se ha puesto en duda, lo que demuestra que es algo normalizado en todos los aspectos de la vida”, ha expresado la eurodiputada de IU Sira Rego: “Quieren convencernos de que no es para tanto que un tío te toque el culo por la calle, que tu novio te viole o que tu jefe te dé un morreo. Es violencia sexual, privilegios de los hombres que se asientan en nuestro cuerpo”.

También la parlamentaria de Podemos Idoia Villanueva ha denunciado la “impunidad” frente a la que se ha levantado toda una ola que defienden que no hay libertad sexual sin consentimiento“, pero ha reconocido que aún hay resistencias. ”Hay Rubiales con toga“, ha dicho en referencia a los jueces que ”se resisten a garantizar el consentimiento como derecho de la libertad sexual“.

La ola de apoyo a Hermoso ha sido generalizada, a excepción de en la intervención de Vox, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, ha comenzado su intervención diciendo que “la mayor violencia” en el deporte “es que hombres que se autoperciben mujeres pueda arrebatarles éxitos y medallas” en referencia a la ley trans. El parlamentario de la extrema derecha no ha hecho alusión a Rubiales y ha aprovechado para cargar contra la ley del 'solo sí es sí' por las rebajas de condenas que ha conllevado. Así, ha acusado a las fuerzas progresistas de tener por “objeto a destruir al hombre occidental”. “La izquierda siempre ha sido un problema para las mujeres. Ahora tenemos las pruebas”, ha terminado. Su colega belga Assita Kanko, sin embargo, sí que ha dicho que “no es no” y que el beso de Rubiales demuestra la “punta del iceberg” de la discriminación.