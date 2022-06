El discurso de Samantha Hudson por los derechos LGTBI: “La ultraderecha come terreno, pero nosotras tenemos pensado seguir existiendo”

El cineasta Pedro Almodóvar, la cómica Carolina Iglesias y la cantante Samantha Hudson han sido algunos de los premiados por el Ministerio de Igualdad con el Reconocimiento Arcoíris 'Orgullo de País' este lunes.

El ministerio dirigido por Irene Montero ha querido reconocer la visibilidad y diversidad en España con la segunda edición de estos premios, que han sido entregados a varias personalidades destacadas por la defensa de los derechos de las personas LGTBI. “Lo personal es político y, por tanto, reconocemos que habéis puesto vuestro cuerpo, vuestro corazón y vuestra inteligencia y con ello hacéis una labor profundamente política”, ha señalado la ministra de Igualdad en el acto, en el que también ha querido destacar la importancia de la Ley Trans que se aprobaba este lunes en el Consejo de Ministros.

Otros de los premiados han sido el director general de Discapacidad Jesús Martín Blanco; la actriz Abril Zamora; las activistas saudíes Amal y Ebtisam; el presentador Pacó Tomás; las cómicas Irantzu Varela y Nerea Pérez de las Heras y la abogada y doctora en ciencias de la comunicación Charo Alises.

La cantante Samantha Hudson ha señalado que la ultraderecha sigue teniendo presencia en España. “Franco ha muerto pero el fascismo sigue vivo. La ultraderecha está comiendo terreno en los derechos y en auge, pero nosotras tenemos pensado seguir existiendo, ocupar espacios, e invadir lo público y hacerle saber a todo el mundo que la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes”, ha dicho, al tiempo que ha insistido en que “hay que construir un futuro esperanzador donde haya más tolerancia”, ha señalado, vestida con una camiseta en la que se podía leer 'Franco ha muerto' que el año pasado fue censurada en su cuenta de Instagram.

La cantante ha dedicado el galardón a la gente que tiene alrededor y que la sigue. “Me parece una desfachatez hablar de lo queer como una moda porque creo que no hay nada más trendy que atacar al vulnerable y difundir un discurso que se legitima a través de las instituciones y promueve odio”, ha añadido, criticando a quien habla de un lobby gay “cuando no hay nada más sectario que intentar prohibir libros de texto o votar en contra de leyes que tratan de acabar con terapias de reconversión”.

“He asistido y participado y me han dado múltiples premios en muchísimas ceremonias. Esta es la más emocionante a la que he asistido. Pocas veces he estado tan de acuerdo con lo que se ha dicho aquí arriba”, ha señalado por su parte el cineasta Pedro Almodóvar, quien ha admitido que el lugar donde se han celebrado los premios, en los jardines de la Residencia de Estudiantes de Madrid, le ha transmitido mucha emoción.

Un modo de “vengarse” del franquismo

“Quiero escribir sobre este momento, en este lugar en el que me reconozco, con todos estos discursos por los que yo daría la vida”, ha dicho, a la par que ha rememorado que, desde que comenzó haciendo cine en los 70, en sus películas siempre “había muchas travestis, transexuales, gays...” porque prefería vivir en esa realidad. “Desde el primer momento que me puse a escribir y a dirigir, lo único que quería era imponer mi punto de vista, imponer el universo en el que vivía, me daba igual que no fuera exactamente ideal”, ha asegurado. “Decidí que mi modo de vengarme del franquismo era no concederle ni siquiera la capacidad de que quedase algún fantasma de esa época”, ha explicado.

“Es cierto que en los últimos años hemos retrocedido un poco. Es algo contra lo que debemos luchar porque nunca hasta ahora había habido un partido legalizado y con presencia en las Cámaras que expresa libremente ser homófobo”, ha afeado.

El presentador Paco Tomás ha recordado que el Orgullo “es una lucha política” y que “empezó por una revuelta y un grupo de personas que se saltaron la ley porque era injusta”. Así, ha insistido en que las mujeres y las comunidades como la LGTBIQ+ “tienen derechos malditos”, porque “en cualquier momento lo pueden quitar”. Por ello, ha animado a combatir a “esas personas que están unidas para hundir los derechos” y ha hecho un guiño a la labor que se defiende en favor del colectivo LGTBIQ+ desde la radio y televisión pública. “Hay que proteger lo público, del mismo modo que la sanidad y la educación, también hay que proteger los medios de comunicación públicos. Porque gracias a estos espacios aparecemos”, ha dicho.

Irantzu Varela ha reclamado la derogación de la ley de extranjería pidiendo que “se regularicen a todas las personas y se deje de asesinar a las personas en las fronteras”. También ha apelado a la igualdad el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco. “El Orgullo es un derecho que también se le negó a los discapacitados. Nuestros cuerpos son el primer territorio en conflicto, cuerpos que otros patologizaron, y las personas con discapacidad nos creímos este relato asumiendo que carecíamos de vida sexual y afectiva. Hoy nos ha convocado la libertad, que no es un eslogan vacío, es un valor supremo de los derechos humano, que no se entiende cuando no va precedido por la igualdad. Somos libres cuando la igualdad pivota en la cotidianidad”.