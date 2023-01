La empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas anuncia ahora una investigación interna

Meccti, la empresa convocante del proceso de selección de azafatas en el que se obligó a las candidatas a quedarse en ropa interior ha emitido este jueves un nuevo comunicado en el que anuncia que ha abierto “una investigación interna” a raíz del escándalo desvelado por elDiario.es. Lo hace, según el escrito, “para verificar que se han seguido todos los que son sus protocolos”. No obstante, sigue responsabilizando de ese proceso de reclutamiento a una empresa subcontratada, Meiservices Sarl, con base en Marruecos, tal y como hizo en su primer comunicado, fechado el miércoles, en el que además cargó contra las aspirantes a los puestos ofertados.

CCOO lleva a la Fiscalía el proceso de selección que hizo desnudarse a las azafatas por indicios de delito

Más

Tal y como ha ido publicando este diario desde el pasado día 1, durante el proceso de reclutamiento de Meccti para Kuwait Airways, el 5 de noviembre de 2022, se hicieron comentarios ofensivos sobre el físico de las participantes y se les exigió quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos.

Este diario recopiló el testimonio de tres mujeres que asistieron al proceso y que relataron exactamente la misma historia –que ha sido confirmada por varias fuentes más–. Cuando el reclutador había descartado ya a una parte de las aspirantes, el resto fueron conminadas a entrar, una a una, en una sala. Allí, en presencia de una mujer, tuvieron que desabrocharse camisas, subirse jerséis y faldas: debían quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos, una práctica ilegal en España.

“Me pidió que abriera la boca y miró dentro como si fuera un perro, casi me mete el ojo en la boca para verme los dientes. Me dijo algo así como 'servirá'. Me sentí súper humillada”, relató Bianca, de 23 años, una de las candidatas con las que ha hablado elDiario.es. Este jueves, además, este diario ha desvelado los argumentos racistas de una reclutadora de ese mismo proceso a una azafata seleccionada. “Lo siento, Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”, le dijo, a través de un mensaje de Whatsapp.

En su comunicado de este jueves, Meccti insiste en que “subcontrató para el proceso de referencia a la empresa Meiservices Sarl, con base en Marruecos, responsable última de cómo se implantó y ejecutó el proceso” y que “la mencionada subcontratada” ha emitido un comunicado de prensa “en el que descarga de toda responsabilidad a Meccti y en el que afirma que su personal no ha incurrido en ninguna conducta ilícita, pero que sin embargo asumirá toda la responsabilidad legal por cualquier acción realizada durante el proceso de selección organizado por Meiservices Sarl en Madrid el pasado 05 de noviembre, y que cooperará plenamente en cualquier investigación, asegurando su compromiso en defender los más altos estándares éticos en sus prácticas comerciales”.

“Meccti no conoce ni dispone de ningún tipo de información de forma previa de las candidatas escogidas por la empresa subcontratada hasta que se ha hecho la selección final por parte de ésta”, añade el texto, en el que la compañía recalca que “no ha intervenido, en modo alguno ni en ninguna fase del proceso, ni en la elaboración de las fases previas ni en las entrevistas ni en la ejecución del proceso de selección”.

A raíz de las publicaciones de elDiario.es, CCOO ha elevado este jueves a la Fiscalía el proceso de selección que Meccti llevó a cabo para Kuwait Airways. En un escrito firmado por el secretario general del sindicato, Unai Sordo, pone en conocimiento del Ministerio de Fiscal los hechos y pide que “proceda a adoptar todas las medidas y todas las actuaciones que estime oportunas y necesarias al objeto de depurar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido los autores de los mismos”. Además, la Inspección de Trabajo está investigando de oficio los hechos.