ENCUESTA | ¿Crees que debería volver a ser obligatorio llevar mascarilla en exteriores?

La mascarilla es opcional en exteriores siempre que se esté a más de 1,5 metros del resto de personas. El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el real decreto ley que permitió esa relajación ya el 26 de junio. En plena quinta ola de contagios, con la incidencia disparada en ciertas regiones y con algunas comunidades autónomas solicitando a los tribunales que les permitan instaurar el toque de queda, son muchos los que optan por seguir manteniendo voluntariamente esta medida de seguridad adicional.

¿Por qué la mascarilla resiste en las calles sin que su uso sea obligatorio?

Expertos como Manuel Franco, profesor de Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins, recuerdan que "llevarla al aire libre no frena la transmisión comunitaria" y defienden que en los lugares de bajo riesgo "sea opcional". Mientras, algunas comunidades como Baleares recomiendan su uso, y otras como Euskadi y Andalucía han pedido al Gobierno que vuelva a ser obligatoria. Queremos saber tu opinión, ¿crees que habría que obligar de nuevo a llevar las mascarillas por la calle con la explosión actual de contagios y que puede ayudar a no bajar la guardia? ¿O como explican algunos expertos, no es necesario desde un punto de vista científico? Participa con tu voto moviendo el velocímetro de nuestra encuesta.