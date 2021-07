El Gobierno negocia contrarreloj para salvar los decretos del fin de las mascarillas y los interinos

El Gobierno llega al, previsiblemente, último Pleno en el Congreso antes de las vacaciones con dudas sobre dos votaciones clave para convalidar sendos reales decretos ley: el que puso fin a la obligatoriedad de usar la mascarilla y el que pretende poner fin al abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública que se aprobó tras un acuerdo con los sindicatos. Ambas normas dependen de los apoyos de los socios parlamentarios del Ejecutivo de coalición, que no están ni mucho menos garantizados. Más bien al revés. Diversas fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es señalan que las opciones de perder las votaciones son muy altas. De hecho, en el decreto de interinos ni siquiera está cerrado que haya unidad de acción dentro de la propia coalición.

El Gobierno cierra un acuerdo histórico con los sindicatos para acabar con la temporalidad de los interinos

Saber más

Los motivos que llevan a la mayoría de los grupos a rechazar los decretos son muy diferentes. En el caso del levantamiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas al aire libre, los datos epidemiológicos son hoy muy diferentes a cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su fin con la llegada del verano. A finales de junio la incidencia de la pandemia estaba en mínimos y el ritmo de vacunación era ágil, lo que permitía anticipar que se cumpliría el objetivo de cerrar agosto con el 70% de la población inmunizada.

Un mes después, casi al límite del periodo reglamentario para la convalidación del real decreto, la situación es muy diferente. Los contagios se han disparado y los gobiernos autonómicos han puesto en marcha diferentes restricciones de movilidad y al ocio para intentar contener la que sería la quinta oleada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Algunas de estas limitaciones han sido validadas por los diferentes tribunales, pero otras no.

En los últimos días se ha intensificado el debate sobre la obligatoriedad de la mascarilla. Hasta el punto de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha enviado una carta a Sánchez en la que le sugiere no solo recuperar ese sistema de protección, sino el estado de alarma en sí para dotar a las comunidades autónomas de un mecanismo legal que les permita regular las restricciones en ausencia de una doctrina unificada, lo que en principio correspondía al Tribunal Supremo. Pero en el Ejecutivo sostienen que las comunidades tienen "margen" para implementar medidas que contengan la expansión del coronavirus.

Las negociaciones para este real decreto se han desarrollado en los últimos días, han continuado este martes y no se descarta que se prolonguen durante la mañana del miércoles, cuando se confirmarán las votaciones tanto presenciales como telemáticas. Fuentes socialistas apuntaban a elDiario.es en la tarde del martes que las negociaciones continuaban y vaticinaban que el resultado final sería favorable. Además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, están comprometidos los del Grupo Plural (Junts, PDeCAT, Más País y Compromís) a excepción del BNG.

Será clave el voto de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, dijo este martes que "si hace falta dar pasos atrás, se dan" cuando la alternativa es "preservar la salud de la gente". Tampoco los dos partidos vascos, PNV y EH Bildu, tienen definido el sentido del voto. La formación abertzale, eso sí, ha optado por "no oponerse", lo que podría apuntar a una abstención. Quien no se ha posicionado ha sido el PP, aunque desde Andalucía, por ejemplo, se ha seguido la estela de Urkullu para reclamar que el Gobierno central reformule las restricciones ante el avance de la pandemia.

El Gobierno, de momento, defiende la validez del real decreto. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley solo exime del uso de la mascarilla en el exterior y cuando se pueda mantener un metro y medio de separación, mientras mantiene en la obligatoriedad en interiores.

Interinos: pendientes de la tramitación parlamentaria

En el caso de las mascarillas, el Gobierno de coalición votará unido. La mayoría simple (más síes que noes) es suficiente. Y en caso de que se pierda, el real decreto decaerá, y se volverá a la situación previa al 26 de junio, que es a la que estaban acostumbrados los españoles. De hecho, algunas comunidades ya han anunciado que volverán a exigir el uso de mascarilla en sus territorios.

Mucho más peliagudo es el asunto de los interinos, una norma destinada a regularizar a decenas de miles de trabajadores temporales de la Administración y hacer fijos sus puestos. Una medida acordada por el Ejecutivo con los sindicatos, incluidos algunos tan poco afines a sus posiciones como CSIF, y en cuya gestación se han implicado no solo el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, sino incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero hay asociaciones que defienden en exclusiva a estos interinos que rechazan la redacción de la norma y denuncia su exclusión de las conversaciones, a la vez que advierten de que su implantación puede dejar sin trabajo a muchas personas.

Pese a contar con el aval de los sindicatos los aliados parlamentarios apuntaron este martes a que se rechazaría el real decreto. Pero incluso en Unidas Podemos genera dudas el contenido del real decreto que deberá defender la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien asumió la competencia de Función Pública en la reciente remodelación del Gobierno.

Son varios los grupos que han denunciado la ausencia de negociación por parte de Hacienda, quien ya vio como el Congreso rechazaba en 2020 un real decreto para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. Entonces tuvo que rehacer la norma. Y quizá le pase ahora lo mismo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusó este martes al Ejecutivo de seguir "pensar que tiene mayoría absoluta". "Es una miopía absoluta", dijo Rufián, que con sus 13 diputados es una de las claves de la mayoría parlamentaria del Gobierno, si bien casi todas las prórrogas del estado de alarma se aprobaron con su abstención, e incluso con su no.

"Tiene muy mala pinta", zanjó Rufián. Una idea que confirman otros grupos. Desde EH Bildu, por ejemplo, a última hora del martes estaban en el no. "Si el decreto se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra", dijeron fuentes del grupo a elDiario.es. En este caso se acogen a una invasión competencial, además del contenido mismo de la norma. Y zanjan: "O se solucionan de antemano esas cuestiones con compromisos claros de modificar el Real Decreto durante la tramitación, o votaremos en contra".

Y esa es la calve: la tramitación parlamentaria. El real decreto puede ser convalidado por el Congreso y, en una segunda votación, que se apruebe tramitar como proposición de ley, lo que permitiría añadir enmiendas por parte de los grupos. El Gobierno siempre es reticente a estos cambios, porque implican reabrir un debate ya cerrado y, en este caso, también pactado con los sindicatos.

Los cruces de llamadas a última hora del martes se sucedían porque al PSOE no le salen las cuentas. Fuentes gubernamentales aseguraban a elDiario.es que la negociación "con los grupos habituales" se mantenía abierta, lo que dejaba fuera a la derecha parlamentaria, que no desveló sus intenciones. De hecho, el PP no convocó la habitual rueda de prensa de los martes, sino que ofreció unas declaraciones a través de TVE en formato pool (utilizable por todos los medios) para no dar pistas. Como ya ha ocurrido otras veces esta legislatura, la negociación se definirá contrarreloj y en el último segundo.